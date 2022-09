Benkő József Transsilvania specialisában olvasom, hogy a székelyudvarhelyi (Székely támadtnak elkeresztelt) vár falán, János Zsigmond címere mellett latin nyelvű disztichonok intették a székelyeket, hogy ne kapdossanak idegen uralkodók (esetünkben I. Ferdinánd) után, hanem maradjanak hűségesek választott fejedelmükhöz. Íme az egyik disztichon:

„Cur vagus extremis terrarum finibus erras?

En prope, quem multo sangvine quaeris, habes.”

Szabó György nyersfordításában így hangzik magyarul ez a disztichon: „Miért kalandozol, kóborolsz a föld szélső határain? Íme, közeledben van az, amit sok vándorlással keresel”.

Most, a 100 kötetesre tervezett Székely Könyvtár sorozat végére érve nagyon áthallásosnak érzem a fenti két kis történetet. Hiszen tíz évvel ezelőtt mi is azért kezdtük el ezt a könyvsorozatot, hogy ha valaki meg akarja ismerni azt a népcsoportot, amelyből vétetett, ha tudni akarja, hogy honnan jövünk, mit is akartunk mi ezen a világon, egyetlen könyvsorozatban olvashassa a székely-magyar írott kultúra alapműveit. Félreértés ne essék: nem azt mondom, hogy nem kell kalózkodni idegen vizeken, sőt: nemcsak ajánlott, hanem egyenesen kötelező begyűjtenünk mindent, ami mások tapasztalataiból a hasznunkra válhat. De ha hiányzik a tőkesúly kis hajónkból, ne csodálkozzunk, ha az első komolyabb szélfuvallat után nyakig vízben, fuldokolva kapkodunk majd levegő után.

Lövétei Lázár László

* Siklódy Ferenc: Könyvjegyek II. Székely Könyvtár 101., Csíkszereda, 2021, Hargita Kiadóhivatal