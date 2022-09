Szerződést bont az A13-as, Brassót Bákóval összekötő, Háromszéken is áthaladó autópálya megvalósíthatósági tanulmánya és műszaki terve elkészítését vállaló Search Corporation, valamint a megrendelő, a szállításügyi minisztérium. Az ok, hogy a kivitelező a szerződésben foglalt összegből már nem tudja fedezni a pluszköltségeket. A megállapodás felmondása azt jelenti, hogy új közbeszerzést kell kiírni, a közúti infrastruktúrát kezelő országos társaság (CNAIR) képviselői szerint csak az elmaradt feladatokra – azaz a nyomvonal nem változik. Ha minden jól megy, idén év végére tudják lezárni a közbeszerzési eljárást.

Az e hónap folyamán történő szerződésbontást Sorin Grindeanu szállításügyi miniszter jelentette be a múlt héten, felidézve: a Search Corporation még júniusban kérte ezt, arra hivatkozva, hogy a megállapodásban szereplő árba nem férnek bele a nyomvonal mentén végzendő geológiai fúrások költségei. Akkor a miniszter egyik tanácsadója már meglebegtette az információt, de azt a CNAIR nem erősítette meg.

Elekes Róbert, az országos társaság brassói regionális részlegének szóvivője lapunk megkeresésére elmondta, hogy a szerződést valóban a geológiai fúrások alaposan megnövekedett költségei miatt bontják fel. Az történt ugyanis, hogy egy dolog az íróasztalnál Bukarestben térképeken, számítógépen tervezni, más viszont, amikor el kell végezni a terepen száz-százötven méterenként ezeket a fúrásokat. A 160 kilométernyi nyomvonalon ki lehet számolni, mit jelent ez. Elekes Róbert szerint a kivitelező abba a helyzetbe került, hogy vagy több pénzt kap, vagy felmondja a megállapodást. A leszerződöttnél magasabb összeget a megrendelő – a minisztérium a CNAIR-on keresztül – nem biztosíthatott, így maradt a szerződésbontás.

Elekes Róbert azt is elmondta: a költségek a jelentősen megnövekedett üzemanyagárak miatt is alaposan megugrottak, ez tovább rontotta a helyzetet. Lényeges tudnivaló, hogy a Search Corporation eredetileg is jóval áron alul nyerte el a tervezési munkálatokat – 10 millió lejjel kevesebbért, mint a megrendelő becsülte –, így már korábban is felmerült, hogy nem tudnak eleget tenni a megállapodásnak.

A szóvivő ugyanakkor jelezte, noha új közbeszerzést kell kiírni, ez nem befolyásolja az előzőleg már elvégzett feladatokat, így a nyomvonal kijelölését, vagyis ez nem változik. Ha mindent a nulláról kellene kezdeni, gyakorlatilag nem lehetne megjósolni, mikor érne véget az egész eljárás. Így várhatóan, ha minden az ütemterv szerint halad, a közbeszerzést év végéig le lehet zárni.

Az új fejlemény ugyanakkor azt jelenti, hogy a pálya megépítése csúszik, de a Háromszéken is felháborodást, sőt, tiltakozást kiváltó kérdést, a nyomvonal ügyét a szerződésbontás nem befolyásolja. Mint ismert, Illyefalva községben a helyiek a Brassó megyei vámoshídiakkal közösen petíciót indítottak, a helyi döntéshozókhoz fordultak, majd a megrendelőhöz is eljutottak, illetve traktoros felvonulást szerveztek, a nyomvonal megváltoztatását kérve. A tiltakozók azt kifogásolták, hogy a nyomvonal túl közel halad el a község településeihez, hátrányos a gazdák számára is, illetve Vámoshídon házak lebontásával jár az építkezés. A petíció és tiltakozás eredménytelen maradt, a kifogásolt nyomvonalat nem változtatták meg.