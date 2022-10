Antal Árpád a Táncsics Mihály utcai helyzet ismertetésével indított, felvázolva nagyjából azt, amivel lapunkban az elmúlt hónapokban több rendben is foglalkoztunk. A polgármester felidézte, hogy az év folyamán két kivitelezővel is kénytelen volt szerződést bontani az önkormányzat. Továbbá elmondta, hogy a rövid, de a forgalom szempontjából fontos utca már jó ideje háborús helyzetre jellemző állapotban volt, az úttest járhatatlanná vált, ezért a városháza még 2020-ban elindította a közbeszerzést a korszerűsítést végző kivitelező kiválasztására. A következő év áprilisában egy bákói vállalattal aláírták a szerződést, de a munkakezdési parancs kiadását követően a cég nem jelent meg, így többszöri felszólítás után július elsején felbontották a megállapodást. Be is perelték a vállalkozást, a bíróság az önkormányzatnak adott igazat, és jogerős ítéletben 56 ezer lej kártérítés kifizetésére kötelezte a vállalkozást. A munkálatokra ugyanakkor újabb versenytárgyalást írtak ki, ezt egy brassói cég nyerte meg, novemberben írták alá a megállapodást, viszont ez a vállalat sem kezdte el az utcajavítást, így újból szerződésbontásra került sor. Mivel az utca időközben nagyon rossz állapotba került, az önkormányzat úgy döntött, hogy saját szakvállalatára, a Sepsi Út-Építő Kft.-re bízza a korszerűsítést. Antal Árpád szerint ezzel el akarták kerülni, hogy még egy évet elveszítsenek az újabb közbeszerzési eljárás miatt. A munkálat azonban eléggé nagy feladat a cégnek, mivel nem e céllal hozták létre. A Sepsi Út-Építő vállalat kisebb munkálatok elvégzésére szakosodott – amelyekre közbeszerzések során nem találtak kivitelezőket, elsősorban az alacsony érték miatt –, nem pedig teljes utcák felújítására.



Csíki utca: jövő év végéig kell elkészülnie

A Csíki utcáról, amely hosszú ideje állandó munkatelep, és több késés is jellemezte a közműcserét, Antal Árpád elmondta, hogy az elmúlt hónapokban kényes és összetett beavatkozáson esett át. A polgármester kifejtette: hosszú távon gondolkodik, és az az elve, hogy ha valaminek nekifognak, azt végezzék el rendesen. Emlékeztetett, hogy az elmúlt 14 évben, ahol lehetett, az utcajavítások során a közműveket, a közvilágítási hálózatot, a gázvezetékeket is újakra cserélték. Ez sok esetben nem zökkenőmentes, sőt, több alkalommal előfordult, hogy valami elmaradt.

Az ok, hogy a közműszolgáltatók (áram, gáz) nincsenek az önkormányzat tulajdonában, így semmilyen kötelezettségük sincs a városháza irányába, nem akkor végzik a korszerűsítési munkálatokat, amikor a város azt szeretné. Folyamatos egyezkedés, engedmények, alkudozások jellemzik a szolgáltatókkal való viszonyt, hogy rá tudják venni, az önkormányzati munkálatokhoz igazodva végezzék el a rájuk eső feladatokat. Antal Árpád hozzátette: volt rá példa, hogy nem sikerült egyezségre jutni, így például a Sólyom utcában vagy a Rózsa utcában, de korábban a Puskás Tivadar utcában is, az áramszolgáltató nem egyezett bele, hogy a kért időszakban helyezze föld alá a vezetékeket, távolítsa el a régi betonoszlopokat, és elhelyezze az új (már az önkormányzat tulajdonában levő) oszlopokat. Ennek a hozadéka, hogy az önkormányzat kénytelen befejezni a felújítást, a régi oszlopok és a légvezetékek maradnak, melyeket később távolít el a szolgáltató, majd a csere során feltörik a viszonylag frissen rendbe tett járdákat vagy éppen az úttestet.

A Csíki utcában sikerült egyezségre jutni, már minden közműhálózatot korszerűsítettek (az oszlopokat és a légvezetékeket még nem távolították el), emellett a közüzemek az ivóvíz- és szenny­vízhálózatot is korszerűsítette. Utóbbi már csak azért is bonyolult volt, mert itt halad el a város ivóvízhálózatának egyik főnyomó­vezetéke.

Antal Árpád arra is kitért, hogy a szolgáltatók azt szeretnék, ha a munkálatok idejére teljes lenne az útlezárás, mivel ez költséghatékonyabb, illetve rövidebb idő alatt végezhetnek. Az önkormányzat nem mindig hagyja jóvá ezeket a kéréseket, mert sok esetben túl sok bonyodalommal járna a forgalom teljes elterelése, az is igaz viszont, hogy emiatt több időt vesznek fel a munkálatok, és az ott lakóknak is hosszabb ideig tart a kellemetlenség. „Sajnos, nem tehetek mást, mint hogy elnézést kérjek a lakóktól, a megértésüket és türelmüket kérjem, de biztosíthatom őket, hogy a munkálatok végére a Csíki utca egy szép, korszerű utca lesz” – fogalmazott a polgármester. Hozzátette: a Csíki utcában jelenleg a vezetékek csatlakoztatása zajlik.



Egyenesben a legnagyobb közbeszerzés

Október folyamán lezárulhat a Csíki, a Gyár, a Stadion, a Nicolae Iorga utca, a Grigore Bălan út korszerűsítését, valamint az Oltmező és a Păiuș David hadnagy út járdáinak felújítását végző kivitelező kiválasztási eljárása. Az önkormányzat eddigi legnagyobb infrastrukturális közbeszerzésére négy vállalat jelentkezett, az elmúlt időszakban a cégektől érkező kérdések sorozatát kellett tisztázni, október 11. után viszont már meg kell ejteni a versenytárgyalást. A beruházás a városi mobilitási terv része, uniós alapokból finanszírozzák.

Lapunk kérdésére, miszerint a Csíki utcában a Közüzemek többrendbeli késése, illetve a kezdés előtt álló Gyár utcai munkálatok során bekövetkező esetleges csúszások nem befolyásolják-e negatívan a további korszerűsítéseket, az elöljáró elmondta: ha sikerült komoly kivitelezőt találni, akkor gond nélkül tartható a jövő év végi határidő. Antal Árpád ugyanakkor felhívta a figyelmet: általános, országos probléma, hogy a 2014–2020-as uniós költségvetési ciklusban a Regionális Operatív Programon keresztül elérhető forrásokra hatalmas késéssel lehetett pályázni, a finanszírozási szerződéseket is két évvel ezelőtt írták csak alá. Elvileg már rég el kellett volna felejteni az ezekből a forrásokból finanszírozott beruházásokat, nemhogy a közbeszerzésekkel foglalkozni. Mindenki abban reménykedik, hogy a 2023. december 31-i határidőt legalább egy évvel kitolják – tette hozzá.

Ami a különböző késéseket illeti, a polgármester kifejtette: sajnos, továbbra is érvényes az, hogy a munkálatok során meglepetésekbe botlanak, és a helyszínen derül ki, hogy rögtönözni kell, más műszaki megoldással élni (gépi ásás helyett kézi, és hasonlók), ami sajnos csúszásokhoz vezethet. A Gyár utca esetében sem kizárt egy ilyen helyzet, de reménykednek, hogy nem fordul elő. Utóbbinál nagy kihívást jelentett a nehézforgalom elterelése, de megoldották, már Földvártól más irányba kell haladniuk a járműveknek.