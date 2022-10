Befogadta az Európai Bizottság illetékes hivatala a majdani A13-as, Bákót Brassóval összekötő autópálya Illyefalva és Szászhermány községeket érintő nyomvonalszakaszát kifogásolók petícióját, mely felkerült az intézmény honlapjára – jelentették be tegnap a kezdeményezők, megfogalmazók. Ugyanők felhívással is fordultak mindazokhoz, akik támogatnák az ügyüket, hogy online lássák el kézjegyükkel a petíciót. A nyomvonalat kifogásolók ugyanakkor a pályaépítés friss fejleményéről – a tervező a szerződés felbontását kérte – is szóltak, jelezve: meglátásuk szerint az lenne észszerű, ha a megvalósíthatósági tanulmány összeállításának folyamata elölről kezdődne, így a nyomvonal módosítására is lehetőség nyílna.

Az illyefalvi sajtóértekezleten jelen volt Benkő Árpád Jenő, az EMNP illyefalvi képviselő-testületi tagja, az év elején összeállított petíció egyik megfogalmazója, de részt vettek a nyomvonalat kifogásolók szószólói: Ilie Muscalu aldobolyi állatorvos, Mihai Pop környezetvédelmi szakértő, Máthé Jenő, a helyi tanács EMNP-s tagja, valamint Fodor Imre polgármester. Benkő Árpád szerint az a tény, hogy az EB befogadta a petíciójukat, jelentős előrelépés, mivel elég komoly szűrőn kellett átmennie. Felhívással fordult azokhoz, akik támogatni szeretnék az ügyet, hogy írják alá az EB honlapján fellelhető petíciót. Tegnapig valamivel több mint hatvan szignó gyűlt össze. Benkő rámutatott, hogy nem számítanak sok ezer aláírásra, és a petíció kapcsán a bizottság több módon dönthet, megtörténhet, nem lesz közvetlen eredménye, viszont hatással mindenképp lehet az ügyre.

Benkő Árpád továbbá elmondta, hogy noha fontos fejlemény, hogy az autópálya tervezésével megbízott Search Corporation a megállapodás felbontását kérte (ami még nem történt meg), viszont ez a nyomvonal jelzett szakaszát kifogásolók szempontjából nem igazán jó hír. A legnagyobb gond, hogy az új tervezőnek – a közbeszerzés feladatleíró füzete alapján – csak az elmaradt munkát kell elvégeznie, azaz onnan folytatja, ahol a Search Corporation abbahagyta. Ez azt is jelenti, hogy a nyomvonal nem változik, tehát az illyefalviak és a vámoshídiak nincsenek jobb helyzetben, mint a tavasszal voltak, amikor a petíciót útjára indították, illetve elkezdték a tiltakozást. Benkő ugyanakkor jelezte, hogy nem áll szándékukban feladni a harcot, és továbbra is a végletekig el akarnak menni, hisz már eddig is elég törvénytelenség történt az ügyben. Az önkormányzati képviselő példaként említette a közmeghallgatás elmulasztását, a transzparencia hiányát, a nyomvonal kijelölése körüli gyanús történéseket. Ugyanő kijelentette, sajnos továbbra is részinformációk alapján kénytelenek tájékozódni, így nem világos, hogy a tervező döntése mögött csak a hivatalos ok állt – a szerződött összeg nem elegendő –, vagy a tiltakozásnak is volt valamilyen hatása. Benkő továbbá rámutatott: nem tartják észszerűnek, hogy egy beruházásnak két tervezője legyen s ketten készítsék el a megvalósíthatósági tanulmányt. Megértik, hogy már bizonyos összegeket a Search Corporationnek kifizettek, amint azt is, hogy a feladat egy részét elvégezték, de kitartanak amellett, hogy az új tervezőnek elölről kellene kezdenie az egészet. Ezáltal a nyomvonallal kapcsolatos problémákat, észrevételeket is tisztázni lehetne, és megtalálni a megfelelő megoldást.

Az értekezleten jelenlévő Mihai Pop környezetvédelmi szakértő, a vámoshídiak részéről a petíció egyik támogatója kifejtette, hogy az újratervezés már csak azért is indokolt lenne, mivel a többszintű előtanulmányok esetében is több rendellenesség figyelhető meg. Más metodológiát alkalmaztak, mint más autópályák esetében, az adatok nem erősítik meg, hogy a végül elfogadott nyomvonal gazdasági, környezetvédelmi, valamint a helyi közösségek szempontjából a legjobb. Ráadásul a terepszemlén kiderült, hogy ez hatványozottan nem igaz. Emellett ott van még az átláthatóság hiánya. Mihai Pop reméli, hogy végül a döntéshozók ráébrednek, mégis érdemes elölről kezdeni a tervezést, és ez alkalommal nem irodákból, régi térképek alapján jelölik ki a nyomvonalat, hanem a helyszínen tájékozódnak és aszerint döntenek. Jó lenne, ha az előtanulmányokat is újból elkészítenék, illetve a folyamatba bevonnák a helyiek képviselőit is, így pontosabb képet kapnának arról, hogy milyen gazdasági, társadalmi hatásai lehetnek az autópályának egy adott térségre, településre. Mihai Pop szerint lenne megoldás rendezni az illyefalviak és a vámoshídiak kifogásait, a pálya mindössze 15 kilométeres szakaszáról van szó, tehát a teljes 170 kilométert nem érintik meghatározóan az esetleges módosítások.

Benkő Árpád és Mihai Pop ugyanakkor kitért még egy részletre az autópálya kapcsán. Meglátásuk szerint, amennyiben a majdani le- és felhajtók a tervezett helyen épülnek meg, akkor annak negatív hatása lehet Sepsiszentgyörgy terelőútjának egy mintegy négy kilométeres szakaszára (Kilyén határától a 12-es úton található illyefalvi letérőig), igen kevesen fogják ezt a szakaszt használni. Benkő Árpád szerint a szotyoriak számára ez arculcsapásként hathat, hiszen úgy érezhetik, egy olyan beruházásért sajátították ki a termőföldjeiket, amelynek végül alig van haszna.