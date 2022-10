Német–magyar csúcs

Wolfgang Büchner német helyettes kormányszóvivő a találkozó előtt azt mondta, a két kormányfő Európa-politikai, bilaterális, gazdaságpolitikai és nemzetközi témákról tárgyal, a középpontban az Oroszország Ukrajna elleni támadó háborújára adott reakció és az ezzel összefüggő legújabb fejlemények állnak.

A magyar–német gazdasági fórumon felszólaló Orbán Viktor figyelmeztetett: ha Magyarország nem védi meg a határait, összeomolhat az egységes európai uniós belső piac. Mivel Magyarország nyitott ország, a határvédelem gazdaságpolitikájának is része kell hogy legyen. Kijelentette: a következő időszakban politikai biztonságra, energiabiztonságra és fizikai biztonságra is szükség van. A politikai biztonságot a kormány stabilitása garantálja, a fizikai biztonságot egyebek között azzal lehet biztosítani, hogy Magyarország továbbra is a béke szigete lesz, az energiabiztonságnak pedig fontos része, hogy az országnak hat hónapra elegendő gáztartaléka van. „Aki velünk együttműködik, az jól jár” – szögezte le Orbán Viktor. Arra is felhívta a figyelmet: Magyarország 2010 óta minden válságból, a 2008–2009-es globális gazdasági válságból, a migrációs válságból és a COVID-válságból is erősebben jött ki, mint ahogy belement.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a magyar–német gazdasági együttműködést méltatta, s rámutatott, hogy ezt csak tovább erősítették az elmúlt évek nehézségei, amikor a világgazdaság kétszer is a feje tetejére állt. Kritikus kérdésnek nevezte az energiaellátás biztonságát, kiemelve, hogy Magyarország esetében ezt a paksi bővítés fogja hosszú távon biztosítani, márpedig ebben jelentős német szerep várható. Mint közölte, a mostani kapacitást több mint megduplázó új reaktorblokkok irányítástechnikáját egy német–francia konzorcium fogja szállítani, alapvetően a Siemens dominanciájával.