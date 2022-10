– Köztudott, hogy a borvizek gyógyhatása sokrétű. Kinek ajánlott a hatolykai központ gyógyvize?

– Elsősorban szív- és érrendszeri bántalmakkal küzdő betegeknél ajánlott a szénsavas fürdő és mofettás kezelés, de alkalmazható a cukorbetegség szövődményeire vagy mozgásszervi betegségeknél, sőt, meddőség esetén is. Keringésjavító hatása által több oxigén jut a szövetekhez, ezért általános gyógyító, regeneráló hatása mellett meggyorsítja a sportsérülések rehabilitációját, de kiváló eredményeket lehet elérni a törések után is, hiszen a szénsavas víz hatására csökken az ödéma kialakulásának kockázata és gyorsul a szövetek regenerálódása. Sportolók, illetve intenzívebb szellemi munkát végzőknél is nagyon hasznos tud lenni a fürdőkezelés, hiszen a szénsav hatására az izmok szintjén 40–45 százalékkal nő a keringés, míg az agyban 75 százalékkal.

– Miért ajánlott a gyógyvizes fürdést mofettás kezeléssel kiegészíteni?

– A mofetta száraz szénsavas kezelés, de a szénsavas fürdőhöz hasonló hatással bír. Együttes igénybevételével jobb eredményeket tudunk elérni, hiszen a két tényező egymás hatását erősíti. Érszűkületes betegeknél ajánlott a fürdő mellett a mofetta akár napi kétszeri használata is. De tapasztalataink szerint a betegek jobban tolerálják a szénsavas fürdőt, mint a mofettás kezeléseket. Ez annak is tudható be, hogy a fürdők esetében a szénsav jótékony hatása mellett a hidroterápia kellemes élménye is érvényesül. Mindkét kezelés esetén fontos a fokozatosság elve, a fürdőnél 8–10 perccel kezdünk és fokozatosan emeljük 20–30 percig az időtartamot, míg a mofettánál öt perccel lehet kezdeni és minden nap öt perccel növelhetjük az időtartamot, legtöbb 20 percig. Természetesen a társbetegségeket figyelembe véve az időintervallumokat személyre szabottan írjuk fel. Általában tíznapos kezeléseket szoktunk ajánlani, amit félévenként meg lehet ismételni.

– Mit kell tennie egy kezelésre jelentkezőnek?

– Előzetes időpontfoglalás szükséges, majd a nélkülözhetetlen orvosi vizsgálat következik, hiszen ez által kiszűrhetők az esetleges ellenjavallatok. A páciensek számára személyre szabott, a panaszaikhoz igazított kezelési csomagot állítunk össze és útmutatást adunk a kezelések helyes használatára. Általában négyes csomagokat kínálunk, amennyiben szükséges, a mofetta és a szénsavas fürdő mellett két fizioterápiás kezelést is ajánlunk. Amennyiben nem javallott a mofetta vagy szénsavas fürdő, három fizioterápiás procedúrát ajánlunk. Az első kezelés a szénsavas fürdő szokott lenni, ami után érdemes egy kis szünetet beiktatni, majd jöhetnek a fizioterápiás kezelések. További kis szünet után a kezelést mofettával zárjuk. Érdemesnek tartom hangsúlyozni, a fokozatosságot, a folytonosságot, és a kezelések közötti apró szünetek beiktatását.

– Miért fontos minden esetben az orvosi konzultáció, saját felelősségre nem vehető igénybe a kezelés?

– Nagyon fontos az orvosi vizsgálat egy 10–14 napos kezelés előtt, mivel a páciensek többsége társbetegségekkel küzd, és csakis egy részletes orvosi vizsgálat által állapítható meg, kinek milyen jellegű terápia javallott. A procedúrák időtartamát és az előírt szabályokat be kell tartani mindenkinek, hiszen a cél az, hogy ne sodorja senki se veszélybe a szervezetét.

– Ha balneoterápiáról beszélünk, leginkább Kovászna jut eszünkbe...

– Igen, kétségtelen, hogy Kovászna nagyon fontos szerepet tölt be a szív-érrendszeri rehabilitációban. A Hatolykai Fürdőközpont még „fiatalnak” számít, hiszen 2011-ben épült. A fürdőközpontnak is egy igen erős szénsavforrása van, időnként a gáz töménysége a 98–99 százalékot is elérheti a mofettában, ami a légköri nyomás hatására folyamatosan változik. A hidromasszázzsal ellátott kádas fürdők mellett mofetta, szauna és fitneszterem is várja az ide látogatókat, valamint elektroterápiás kezeléseket, gyógytornát és gyógymasszázst is igénybe lehet venni. Sőt, vendégszobák is állnak a páciensek rendelkezésére, a fogyatékkal élők számára pedig külön kádas kabint alakítottunk ki, közlekedésüket lift segíti.

Kovács Orsolya