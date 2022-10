Emlékmúzeumok létesítését finanszírozzák

Az emlékmúzeumok a 21. századnak megfelelő technikákkal, virtuális valósággal, digitalizált tárgyakkal és interaktívan teszik elérhetővé a fiatalok számára a totalitárius rendszerekhez és az erdélyi interetnikus viszonyokhoz kapcsolódó emlékeket. Romániában eddig nem voltak a diktatórikus rendszereket bemutató emlékmúzeumok, így ezek fontos történelmi és kulturális hiányt pótolnak, ráadásul közösségi térként is működnek majd – közölte az RMDSZ. Hegedűs Csilla államtitkár kijelentette, ,,ezek a múzeumok megismertetik fiataljainkkal azt a fájdalmas múltat, melyet szerencsére nem tapasztaltak meg. Nagyon sok ártatlan ember esett áldozatul a történelem során nemcsak a kommunizmusnak, de az interetnikus konfliktusoknak, háborúknak is. Nemcsak ezeknek az embereknek állítunk emléket, hanem bemutatjuk a teljes társadalmi összképet is, filmekkel, virtuális valósággal, hisz csak így tudjuk megfelelően szemléltetni a fiatalok számára a tehetetlenséget az elnyomó hatalommal szemben. Mindegyik múzeum egyedi projekt, amely az oktatási és kulturális funkción túl turisztikai látványosságot is jelent majd” – mutatott rá.

A kommunista diktatúra kegyetlenségeit bemutató múzeum nemcsak Sepsiszentgyörgyön, de Románia-szinten is különleges élményt nyújt majd. A kalandra vágyó látogatóknak szabadulószoba épül, de kibérelhetnek egy korabeli stílusú szobát, amelyhez a kornak megfelelő csöpögő csapok és áramkimaradások is járnak. Az Országos Helyreállítási Terven keresztül 11,4 millió euróval támogatják a múzeum létrejöttét – derült ki a tájékoztatóból.

Közölték azt is, hogy a szászfenesi Erdélyi Történeti Galéria az Országos Helyreállítási Terv turisztikai és kulturális részlegének legnagyobb erdélyi beruházása. Az 1989-es forradalom eseményeinek megismerésére épülő útvonal Temesváron fog megépülni 4,54 millió euróból. Ez az egyik legrendhagyóbb projekt, ugyanis nem egyetlen épület, hanem városszintű felújításra ad alkalmat. A máramarosszigeti börtönmúzeum Románia első Európai Örökség márkás helyszíne. Ez az első olyan múzeum, amely testközelből mutatja be a kommunizmus rémtetteit. A kilakoltatást és a kényszer-iparosítást bemutató múzeum Szatmárnémeti büszkesége lesz, Erdély egyik legszebb kortárs építészeti alkotása. A nagyenyedi „rabok gödre” börtöntemetőről szóló kiállítás a múlt rendszer ellenségeiként itt fogvatartott értelmiségieknek, pártvezetőknek, egyházi személyeknek, katonáknak állít emléket.