Összesen 15 háromszéki és egy magyarországi történet érkezett a Volt Politikai Foglyok Kovászna Megyei Szervezete (VPFSZ) által szeptemberben Írd meg te is! címmel meghirdetett pályázatra, amely elsősorban a szovjet hadifogságot megszenvedettek utódainak szólt, és célja volt az is, hogy rögzítse az apák, nagyapák, más hozzátartozók visszaemlékezéseiből kirajzolódó egyéni történeteket.

A legtöbb ötoldalas pályaműveket jeligével lehetett beküldeni (az azonosító adatokat külön, zárt borítékban mellékelve) október 15-ig, a legfontosabb feltétel az volt, hogy valóságos sorsot mutasson be a pályázó. A beküldött írásokat a VPFSZ erre kijelölt bizottsága bírálta el; az első díjat és a vele járó 1000 lejes jutalmat a gidófalvi Szabó Ferencnek ítélték oda, a másodikat (és 800 lejt) a sepsiszentgyörgyi Zolya Ádámnak, a harmadikat (és 500 lejt) a szintén sepsiszentgyörgy Szász-Fehér Gyöngyinek. Rajtuk kívül még három sepsiszentgyörgyi dolgozat futott be (Fekete-Nagy Orsolya, Sorbán Boglárka és Vanaga Judit tollából), egy-egy pedig Barótról (Benedek Endre), Kovásznáról (Cséplő Ferenc), Csernátonból (Gajdó Izabella), Székelytamásfalváról (Bacsó István), Sepsibükszádról (Steckbauer Tibor), a magyarországi Marcaliról (Máthé Éva), illetve egy ismeretlen helyről (Bernád József). A volt politikai foglyok szövetségének képviselői szerint mindenkit dicséret illet a részvételért; a díjakat az október 23-i ünnepi megemlékezés alkalmával adják át a nyerteseknek, a legsikerültebbnek tartott pályamunkát lapunk is le fogja közölni.