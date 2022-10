Könyvtárat avattak Gelencén

Új helyiségbe költözött Gelence községi könyvtára, annak avatójára szerda este került sor. A létesítmény befogadója továbbra is a Bodor György nevét viselő művelődési otthon, a változás annyi, hogy az épület emeletéről annak földszintjére rendezkedtek be.

A könyvtárat a példásan felújított és kibővített kultúrotthon fogadja be, a három helyiségből álló létesítmény avatószalagját Ilyés Botond polgármester, Szonda Szabolcs, a Bod Péter Megyei Könyvtár igazgatója és Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke vágta el, majd a művelődési hajlék nagytermében kezdetét vette az alkalomra szervezett ünnepi műsor.

A jelenlévőket Ilyés Botond köszöntötte, a könyvtárak és a könyvek fontosságát Szonda Szabolcs hangsúlyozta, szavalatot mondott Kovács Jázmin. A polgármester elmondta: a könyvtárat a háromszéki önkormányzat segítségével sikerült kialakítani, és annak is örül, hogy a felújított kultúrotthont sikerül megtölteni élettel. Szonda Szabolcs felhívta a figyelmet: egy könyv akkor él, ha forgatják, így gratulált a gelencei önkormányzat „fegyvertényéhez”, és arról biztosította a helyieket, hogy támaszkodhatnak a megyei könyvtár szakmai hátterére. „Meg tud halni egy könyv, ha nem forgatják” – mondotta Szonda Szabolcs, aki könyvcsomaggal is megajándékozta a régi-új könyvtárat. Ezt követően Kocsis Judit helyi könyvtáros is beszédet mondott, a könyvtárak szerepét is­mertetve.

Az ünnepség hátralévő részében Gelencén is bemutatásra került Boér Hunor és Tamás Sándor Szentanna című könyve, ennek kapcsán a megyei önkormányzat elnöke térképgyűjtői minőségében tartott vetített képes előadást A Szent Anna-tó képi megjelenítése 1914 előtt címmel.

Az eseményen közreműködött a helyi Burusnyán Néptáncegyüttes.