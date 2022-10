Harmincegy pontos siker

Az első két forduló után százszázalékos teljesítménnyel rendelkező éllovas Seps-SIC a tabella utolsó előtti helyezettje, az Agronómia Bukarest otthonába látogatott, ahol egy újabb edzőmérkőzés-szerű összecsapás várt rá. A találkozó egy 2–19-es sepsiszentgyörgyi rohammal indult, ezt követően pedig felváltva pontoztak a csapatok, és 10–24-es eredménynél ért véget az első negyed. A második szakasz küzdelmeit két hazai kosár vezette fel, s úgy tűnt, a fővárosi lányok lépést tudnak tartani a mieinkkel. Ez csak látszat volt, hiszen a zöld-fehérek végig kézben tartották a párharcot, és megnyugtató 20 pontos előnnyel vonultak szünetre (24–44). A térfélcsere után sem forgott egyáltalán veszélyben a címvédő háromszékiek bukaresti diadala, s Zoran Mikes tanítványai még ha minimálisan is, de tovább növelték a két csapat közötti különbséget (43–65). Az utolsó tíz percben is a Sepsi-SIC akarata érvényesült a pályán, s a megyeszékhelyi kosarasok végül plusz 31-gyel a tarsolyukban nyerték meg idénybeli harmadik bajnokijukat (54–85). A találkozó legeredményesebb játékosát a házigazdák adták, hiszen Anca Șipoș 23 ponttal zárt, tőlünk ismét Maria Jespersen volt a legeredményesebb a maga 14 pontjával.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 3. forduló: Agronómia Bukarest–Sepsi-SIC 54–85 (10–24, 14–20, 19–21, 11–20). Agronómia: Bobar 10/3, Kovács, Șipoș 23/9, Militaru 4, Panait 17–Chelariu, Anastăsescu, Chițanu, Cristea, Purguly. Edző: Milan Sokić. Sepsi-SIC: Ghizilă 8/6, Jespersen 14, Cave 11, Gödri-Părău 2, Mununga 6–Hristova 12/3, Toma, Pop, Kmetovska 13, Cătinean 6, Jones 12/9, Mititelu 1. Edző: Zoran Mikes.



A második győzelem kipipálva

A Bukaresti Rapidtól hazai környezetben elvesztett mérkőzés után a Kézdivásárhelyi SE játékosai a győzelem reményében utaztak Târgoviștére, ahol az egykoron szebb napokat is megélt helyi csapattal vették fel a harcot. A céhes városiak 9–0-s részsikerével rajtolt a találkozó, az első negyed pedig 13–25-ös állásnál ért véget. A folytatásban kiegyensúlyozottá vált a küzdelem, a csapatok kosárra kosárral válaszoltak, és húszpercnyi játék után 14 pontos előnnyel vonultak öltözőbe (28–42). A fordulás után is a vendég felső-háromszéki együttes irányította a mérkőzést, a 25. percben pedig 31–51 volt a kék-fehérek javára. Az utolsó negyed 39–56-ról indult, s a magabiztosan játszó vendégek a negyedik szakaszt is megnyerve, 53–73-ra diadalmaskodtak Dâmbovița megyében. A hazaiak legjobbjának a 17 pontot szóró Maria Tănase bizonyult, tőlünk a 16 egységet jegyző Debreczi Iringó jeleskedett. Utóbbi mellett Taylor Hawks 13, Ines Corda 13 és Briana Wilson 11 ponttal vette ki résztét a KSE szombati sikeréből.

Női kosárlabda, Nemzeti Liga, 3. forduló: Târgoviște–Kézdivásárhelyi SE 53–73 (13–25, 15–17, 11–14, 14–17) Târgoviște: Doba 6, Chivu 7/3, Kleeman 3/3, Dumitru 8, Stoenescu 4–Ivan 6, Badi 2, Rizea, Tănase 17/12, Spineanu. Edző: Cătălin Tănase. Kézdivásárhelyi SE: Debreczi 16, Hawks 13/3, Mitrovic 7/3, Wilson 11, Biszak 9/3–Domokos 1, Kozman, Nagy, Lénárt 3/3, Corda 13/9. Edző: Ljubomir Kolarevic.

A dupla duplát – 10 pont, 10 lepattanó – jegyző sepsiszentgyörgyi Kelemen Kincsővel felálló Kolozsvári U egy kiváló első negyed és további három szoros játékrész után 59–51-re tudott nyerni a vendég Alexandria csapatával szemben, és ezzel a sikerrel a kincses városiak feljöttek a táblázat ötödik helyére.

A kör további eredményei: Konstancai MSK–Marosvásárhelyi Sirius 81–50, Brassói Olimpia–Aradi FCC 65–70, a Bukaresti Rapid szabadnapos volt.

A rangsor: 1. Sepsi-SIC (3/0) 6 pont, 2. KSE (2/1) 5 p., 3. Konstanca (2/1) 5 p., 4. Arad (2/0) 4 p,, 5. Kolozsvár (1/2) 4 p., 6. Rapid (2/0) 4 p., 7. Sirius (1/2) 4 p, 8. Brassó (1/1) 3 p., 9. Alexandria (0/3) 3 p., 10. Agronómia (0/2) 2 p., 11. Târgoviște (0/2) 2 p.