Elenyészően kevés érdeklődőt vonzott múlt csütörtökön a közel négy évvel ezelőtt indított Trianon 100 konferenciasorozaton elhangzott előadásokból készült kétkötetes kiadvány ismertetője. A kiadványt Bedő Árpád, a Kárpát-medencei Autonómia Tanács (KMAT) titkára ismertette Ferencz Csaba, a Székely Nemzeti Tanács tájékoztatásért felelős alelnöke, újságíró társaságában Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtárban. A szerény támogatottság, majd a koronavírus-járvány miatt mindössze hétállomásosra sikeredett konferenciasorozat kötetben olvasható, valamint az interneten videofelvételek, illetve képernyőn olvasható változatban is elérhető előadásai rendhagyóaknak tekinthetőek, mivel az első világháború és a trianoni szerződés kevésbé ismert vonatkozásaira összpontosítanak, ezáltal átfogóbb képet nyújtva az egész folyamatról, és egyben a tanulságok levonását, az évtizedek során felgyűlt tévképzetek megtörését is megkönnyítve.

Felvezetőjében Ferencz Csaba szóba hozta, hogy sokan felvetik manapság, miért kell ennyi idő után Trianonnal foglalkozni, miért kell beszélni róla. A válasz egyszerű: mert 60–70 éven keresztül nem beszéltünk, ugyanakkor máig meghatározóan jelen van az életünkben. Még akkor is, ha úgy gondoljuk, hogy a történelem szemétdombján lenne a helye, de sajnos nem így van, ezért igenis, foglalkozni kell az akkori történésekkel, folyamatokkal, behatóan ismerni a részleteket, ha azt akarjuk, hogy a magyarság a Kárpát-medencében egy nemzetként a továbbiakban is közös történelmet építsen. Nem lehet egyszerűen továbblépni, hiszen minél több új információ jelenik meg, annál inkább látjuk, hogy milyen következtetéseket kell levonni, illetve egyértelműbbé válik, milyen jövőépítő cselekedetekre van szükség – fogalmazott.

A konferenciasorozatról, melynek anyagait összesíti a két kötet, Ferencz Csaba elmondta: a hét helyszínnel területi leosztásban is sikerült viszonylag jól bejárni a Kárpát-medencét, illetve az előadások megmutatták, hogy nem csak a politikai, hadászati események, előzmények, következmények szempontjából érdemes Trianont kutatni, hiszen a gazdasági, kulturális, művészeti előzményei és utóélete is legalább ennyire érdekes. A konferenciasorozatnak és az abból született két kötetnek az erőssége, hogy nem feltétlenül arra a kérdésre keresték a választ, egyáltalán miért történt meg Trianon, ezt ma már nem kell feltenni, megtörtént, és nem lehet rajta változtatni, hanem azt próbálja meg tematikusan leosztva megválaszolni, hogy milyen tanulságokat lehet levonni és ezek fényében hogyan lehet továbblépni.

Bedő Árpád, a Kárpát-medencei Autonómia Tanács titkára, szoftverfejlesztő, matematikus a konferencia előzményeiről elmondta: még 2017-ben eldőlt a KMAT-ban, hogy Trianon századik évfordulójáról rendhagyó módon kell megemlékezni. Az elképzelés az volt, hogy olyan helyszíneket válasszanak, melyek rendhagyó események színhelyei voltak, melyek a teljes békefolyamatra kihatással voltak, de kevéssé ismertek. Három történésszel sikerült szorosabban együttműködni, ők voltak a szakmai tanácsadók. Kiderült, hogy rengeteg esemény kapcsán nagy az ismerethiány, ezért olyan helyi történészeket, értelmiségieket kerestek, akik hiteles információkat tudnak nyújtani az adott helyszínhez köthető témakörben. Ez sikerült, így kialakulhatott a konferenciák naptára.

Az elsőre 2018. november 14-én került sor Pécsen, a szerb megszállás századik évfordulóján. A következő állomás az újvidéki szerb nemzetgyűlés századik évfordulóját (1918. november 23.) jelezte, a konferencia helyszíne Temerin volt, majd következett a kolozsvári impériumváltást (1918. december 24.) felidéző szakmai esemény Kolozsváron. Ezt követőn 2019 februárjában a temesvári leventeperről emlékeztek meg a bánsági városban, majd márciusban Budapesten a magyarországi tanácsköztársaság megalakulása óta eltelt száz évet jelezte a napra pontosan megszervezett konferencia. Az utolsó előtti állomás Szegeden az 1919 júliusában történt hódmezővásárhelyi román mészárlást jelezte, majd ismét Budapest következett, Horthy Miklós és a nemzeti hadsereg fővárosba történt bevonulásának századik évfordulója kapcsán, 2019 novemberében.

Bedő Árpád arról is beszámolt, hogy több tervük is volt, de egyrészt a szerény anyagi támogatás, másrészt a koronavírus-járvány a további elképzeléseket dugába döntötte, illetve más akadályok is az útjukba gördültek. A Székely Hadosztály történetét feldolgozó konferenciát például több oknál fogva nem tudták életre hívni Zilahon. 2020. június 4-én Párizsban szándékoztak konferenciát szervezni, ahol egy angol, egy francia, egy román és egy magyar történész beszélhetett volna Trianonról. Erre nem sikerült semmilyen támogatást szerezni. A konferenciasorozat záróeseménye Pécsen lett volna 2021 augusztusában, mivel 1921. augusztus 7-én hagyták el a szerbek Pécset, de a járvány miatt erre nem kerülhetett sor.

Bedő Árpád kifejtette, a kötetekbe foglalt előadásokból az is kiderül: az, amit sokáig tanítottak, hogy Trianonhoz a magyar királyság rossz nemzetiségi politikája vezetett, egyszerűen hazugság. Valójában arról volt szó, hogy felhasználták a magyar királyság területén élő nemzetiségeket, hogy az országot fel tudják darabolni. Gyilkolás, rablás, az erőforrások elhordása jellemezte azon hadseregek (szerb, román) útját, melyek állítólag igaz­ságot akartak volna szolgáltatni a magyar királyság által elnyomott nemzettársaiknak. Erőforrás-elvonás és Magyarország tönkretétele, ez volt a célja az egész trianoni folyamatnak – vélte Bedő Árpád. Arra is rámutatott, hogy a Trianon után létrejött Kárpát-medencei államok önállóan nem tudtak megélni, egyedül érdemben fejlődni, sőt, amint az az előadásokból is kiderült, a békeszerződés igazából egyik nemzetnek sem vált hasznára.

A konferenciákról készült videofelvételek megtekinthetők a Magyar Kisebbségi Információs Egyesület YouTube-csatornáján.

Pályázati források tették lehetővé, hogy háromszáz példányban kiadják az előadások anyagát két kötetben. Bedő Árpád szerint ahhoz, hogy az egész Kárpát-medencébe megfelelő számban eljusson a két kötet – mások mellett tanintézetekhez –, legkevesebb tízezer példányra lett volna szükség, de ehhez nem volt lehetőségük támogatókat szerezni. A szélesebb olvasói körhöz való eljuttatás érdekében a konferencia szöveganyagának képernyőn olvasható változata is elkészült, ez a www.sbahun.hu/Trianon-100-KMAT.pdf címen érhető el.