„Élő koporsóban” is lehet temetkezni Bécsben

Bécs Város Külképviseleti Irodája közölte, most már ilyen módon is lehet temetkezni az osztrák fővárosban. Az „élő koporsó” egy fiatal holland építész találmánya, és a különleges koporsóhoz Európában őshonos gombafajtákat használnak, amelyeket egy hét alatt növesztenek formára, majd megszárítják őket, amivel leállítják a növekedésüket. Az eljárás lényege az, hogy amikor a koporsó talajvízzel érintkezik, a gombák újra életre kelnek, és segítenek lebontani a holttestet. Ráadásul a komposztálásban semlegesítődnek a testből felszabaduló méreganyagok, és regenerálódik a talaj is. A gombafonalakból növesztett koporsó pillekönnyű, mégis szupererős – olvasható a bécsi külképviseleti iroda közleményében. Hozzátették azt is, hogy a koporsó ránézésre hungarocellhez hasonlít, és pont olyan könnyű is, viszont akár 200 kilós testet is elbír. A koporsóbélés alapvetően mohából készül, de külön kérésre lehet vászonból is. A koporsó hagyományos és természetközeli temetésekhez egyaránt használható.

Az élő koporsó előnye még, hogy az előállításakor nem termelődik szén-dioxid, ráadásul kiváltja az egyre értékesebb faanyagot is. Egyelőre az osztrákok is külföldről importálják ezeket, de hamarosan Ausztriában is megindulhat a gyártása. A Bécsi Központi Temetőben, a Wiener Zentralfriedhofon már külön parcellát alakítottak ki azoknak, akik így akarnak temetkezni. (index.hu)