A MINISZTER IS HIBÁS. Idén 20 százalékkal csökkent a hotelben lakó turisták száma a román tengerparton, 32 éve nem volt példa a tengerparti szállodavendégek számának ilyen mértékű csökkenésére – mondta Alin Burcea, a Turisztikai Ügynökségek Országos Egyesületének elnöke. A visszaesés főleg a romániai partszakasz északi részén található üdülőtelepeken számottevő, Mamaián a legszembeszökőbb.

A déli üdülőtelepek jobban fejlődnek – mondta a szakember, aki egyben egy romániai turisztikai ügynökség vezérigazgatója is. Burcea szerint a jelenséget egyrészt a szállodatulajdonosok hanyagsága idézte elő, akik bíztak abban, hogy a vendégek „maguktól” vissza fognak térni, miközben a turisták inkább magánházaknál kerestek szállást vagy a külföldi nyaralást választották. Ugyanakkor Constantin Daniel Cadariu turisztikai minisztert is hibáztatja, aki szerinte semmit nem tett a román tengerpart leromlott közmegítélésének feljavításáért. (Agerpres)

TÖMEGESEN VONULNAK NYUGDÍJBA. Összesen 68 bíró nyugdíjazási kérelmét tárgyalta tegnapi ülésén a Legfelsőbb Igazságszolgáltatási Tanács bírói részlege. A szokatlan kérelmezési hullám előzménye, hogy az elmúlt napokban ismét a közbeszéd témájává vált az igazságszolgáltatásban dolgozók speciális nyugdíjának eltörlése. Az ülésen felszólaló bírók többnyire úgy nyilatkoztak, nem a speciális nyugdíjak eltörléséről szóló „pletykák” hatására nyújtották be most nyugdíjazási kérelmüket, hanem már korábban döntöttek az időpontról. Ugyanakkor kiemelték, a speciális nyugdíjak ügye miatt megcsappant a lakosság bizalma a bírákban és az ügyészekben, a nyugdíjba vonuló bírókat ünnepélyes keretek között kellene búcsúztatni, ehelyett most „közmegvetés tárgyai”. (Agerpres)

MAMUTFOGAT VEGYENEK! A Neamț megyei rendőrség hivatalból vizsgálatot indított, miután valaki májusban egy online apróhirdetési oldalon egy mamutfogat kínált eladásra 4000 euróért, de a hirdetést röviddel a közzététele után törölte. A rendőrök szerdán azonosították a hirdetés feltöltőjét, és felkeresték otthonában az 55 éves borleşti-i nőt. Az értékes őslénytani leletet elkobozták és az illetékes állami intézményekhez juttatják. A nyomozás során kiderült, a mamutfogat véletlenül fedezte fel 2018-ban a közeli Nechit folyóban egy borleşti-i férfi, aki a szerzeményt a halála előtt az 55 éves nőnek ajándékozta. Utóbbi díszkőként használta a mamutfogat, nem volt tisztában az értékével. (Agerpres)