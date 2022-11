Mihai Șora 106 éves

A közösségi médiában továbbra is aktív közéleti személyiség a századik születésnapján elölről kezdte az időszámítást. Mostani születésnapjára olyan fotót tett közzé magáról, melyen egy hatos számjegyet formázó piros léggömbbel szerepel. Azt írta melléje: „Jó reggelt, gyerekek. Ha hétfő, akkor ölbe vesszük a hatost... A hagyományos fénykép a léggömbbel.” Utóiratként azt fűzte hozzá, hogy jövőre kezdődik az iskola.

Mihai Șora születési anyakönyvi kivonatát még az Osztrák–Magyar Monarchiában állították ki 1916. november 7-én. A Temesvár közelében fekvő Temesjenőn született, középiskolai tanulmányait Temesváron végezte, majd a Bukaresti Tudományegyetemen tanult filozófiát. Eugene Ionescóval együtt kapta meg 1938-ban a Bukaresti Francia Intézet ösztöndíját tanulmányai párizsi folytatásához. Grenoble-ben doktorált 1944-ben, és Párizsban dolgozott kutatóként. Első filozófiai tárgyú könyvét is francia nyelven közölte. 1948-ban azonban hazalátogatott Romániába, ahonnan a kommunista hatóságok nem engedték visszatérni Párizsba.

A diktatúra idején előbb a külügyminisztériumban dolgozott referensként, majd az idegen nyelvű könyvek, később pedig az irodalmi és művészeti könyvek állami kiadóját vezette. A Ceaușescu-diktatúra 1989-es megdöntése után, már 73 évesen vállalta el az oktatásügyi tárca vezetését a Petre Roman-kormányban. A tisztséget fél évig töltötte be. Nyíltan kifejezte szimpátiáját 1990-ben a kommunista visszarendeződés ellen szerveződő diákmozgalmakkal, és többször is állást foglalt az önálló romániai magyar egyetem létrehozása mellett. A Bálványosi Nyári Szabadegyetemen és Diáktáborban (Tusványos) 2000-ben tartott előadásában elmondta: erdélyi románként azért küzd a magyar egyetemért, mert jól tudja, hogy Trianon előtt jeles erdélyi magyar értelmiségiek is harcoltak a román nyelvű oktatás bevezetéséért.

Mihai Șora 98 évesen újranősült, és előrehaladott kora ellenére szellemi frissességről és erkölcsi tartásról tesz bizonyságot. Száz év fölött is részt vett azokon a tüntetéseken, amelyek az igazságszolgáltatási törvények módosítása ellen szerveződtek a szociáldemokrata kormányok idején. Több irodalmi és filozófiai díjjal tüntették ki, 2016-ban Románia Csillaga Érdemrendet, 2018-ban pedig az Európai Parlament Európai Polgár Díját kapta meg.