Egy békeajánlat miatt vonulhattak ki Herszonból az oroszok

Az oroszok nyár óta szenvednek el kisebb-nagyobb veszteségeket, s ami meglehetős fordulat a késő tavaszi – akadozva, erőltetve, de működő – előrenyomuláshoz képest, lassan megindult az orosz visszavonulás is. Ez sok találgatásra adott alkalmat, egymást érték az elemzések a hadsereg állapotáról, a lehetséges taktikai lépésekről; de az igen sokakat meglepett, hogy elrendelték Herszon feladását is – a város ugyanis az egyik első komolyabb hódításként szimbolikus jelentőséggel is bírt Moszkva számára. Most mégis úgy döntött Szergej Sogu védelmi miniszter, hogy visszavonulnak a Dnyeper bal partjára, Szergej Szurovikin tábornok, az „orosz különleges hadművelet” parancsnoka ugyanis közölte, a város ellátása feltarthatatlanná vált.

Az alapvetően ruszofil, de tárgyilagos Stier Gábor veterán külpolitikai újságíró, a térség egyik specialistája úgy vélekedett, Herszon feladása nagyon komoly orosz vereség, míg Somkuti Bálint biztonságpolitikai elemző, hadtörténész szerint komoly, racionális megfontolások állnak a nyilvánvaló presztízsveszteséggel járó visszavonulás mögött: Moszkvában kimatekozták, többet vesztenének a város megtartásán, mint amennyit az egész ér.

Eddig az első meglepetés. A második azonban talán ennél is megdöbbentőbb: a fronthelyzet romlásával az oroszoknál megindult egyfajta béketapogatódzás, de Volodimir Zelenszkij a legutóbbi pillanatokig azt kommunikálta, csak az „igazságos békét”, vagyis a teljes győzelmet fogadja el.

Ehhez képest most hirtelen az ukránok is hajlandónak mutatkoznak a valódi tárgyalásra, mint arról a Politico beszámolt, hétfőn Volodimir Zelenszkij öt feltételt nevezett meg a tárgyalások megkezdéséhez. Leszögezte többek között, hogy Ukrajna területi integritásának helyreállítása, valamint a háborús jóvátétel, a háborús bűnök miatti felelősségre vonás elengedhetetlen feltétel, azonban már nem ragaszkodott Putyin távozásához – a feltételezések szerint Washington keze is benne van a dologban.

Mindezzel kapcsolatban Demkó Attila biztonságpolitikai szakértő úgy vélekedett, a jelenlegi helyzetben talán egy fokkal közelebb kerülhetett a béke lehetősége, egy forrását idézve pedig arra célzott, „olyan békeajánlat van, ami alapján lehet »megegyezés«”, méghozzá „valós”. „Ez a Donbasz és Krím cserébe Zaporizsjéért és Herszon megyéért, azaz Ukrajna területi veszteséget fogad el, de Oroszország lemond a szárazföldi összeköttetésről a Krímig” – részletezte a szakértő.

Vagyis: a jelek szerint felpuhulhatott valamelyest az ukrán álláspont annyira, hogy közelebb hozza a várva várt fegyverszünetet. (Veczán Zoltán / Mandiner)