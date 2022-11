Izraeli–magyar kapcsolatok

Magyarország és Izrael között a kapcsolat nagyon erős – hangsúlyozta Novák Katalin, hozzátéve: sokat dolgoznak annak érdekében, hogy ezt a kapcsolatot megőrizzék, erősítsék gazdaságilag és politikailag is. Kiemelte: Magyarország a béke mellett áll ki, s Izrael is egy olyan ország, amely elkötelezett a béke mellett.

Novák Katalin Jichák Hercog elnök meghívására kétnapos munkalátogatásra érkezett Izraelbe. A szerda-csütörtöki látogatás célja a magyar–izraeli diplomáciai kapcsolatok további mélyítése.

Novák Katalin a találkozót követően tett sajtónyilatkozatában emlékeztetett, hogy Magyarország szomszédságában, Ukrajnában tragikus háború dúl, országunk azonban elítéli a putyini agressziót, és békét szeretne. Mint mondta, Izrael is erősen védi népét, országát, ebből sokat lehet tanulni, és a tanulságokat is le lehet vonni belőle. Minden nemzet érdeke a biztonság, és minden nemzetnek joga van a saját biztonságához, ezt az izraeli és a magyar emberek is pontosan tudják, a bőrükön tapasztalják – tette hozzá. Kijelentette, hogy Magyarország és Izrael szövetsége megingathatatlan, Magyarország nemzetközi téren is mindig kiállt Izrael mellett. Biztosította Jichák Hercog elnököt, hogy a jövőben is számíthatnak a magyarok támogatására. Kitért arra is, hogy Magyarországon él Európa harmadik legnagyobb zsidó közössége, és a magyarok büszkék erre. A zsidó kultúra ma reneszánszát éli Magyarországon, s országunk a jövőben is mindent megtesz annak érdekében, hogy a zsidóság továbbra is a legnagyobb biztonságban élhessen nálunk – mondta.

Jichák Hercog azt hangsúlyozta, hogy Európa és a Közel-Kelet, valamint a nagyvilág is számos kihívással néz szembe. Emlékeztetett, hogy sok izraeli végez önkéntes humanitárius tevékenységet, amelyet kiemelten fontosnak tartanak. Hozzátette, hogy a felesége is sokat tesz a traumát szenvedett, poszttraumás gyermekek és civilek ellátásáért, mivel ez a probléma nagyon felhalmozódott az évek alatt.

Novák Katalin találkozott Benjámin Netanjahu felkért izraeli miniszterelnökkel is. Közölte, az Izrael és Magyarország közötti szoros együttműködés alapját a függetlenséggel, a biztonsággal és a nemzeti identitással kapcsolatos azonos felfogás adja. A politikai, családügyi, védelmi és gazdasági kapcsolatainkat még szorosabbra fűzzük a jövőben. Hozzátette: Benjámin Netanjahu bátor politikus, aki világos elképzelésekkel rendelkezik. A találkozónkon beszélt a közel-keleti térség és az orosz–ukrán háború kihívásairól, valamint arról, mit tehetnek a mielőbbi béke érdekében.