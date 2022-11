Benkő Árpád Jenő, az Erdélyi Magyar Szövetség önkormányzati képviselője, a tiltakozók egyik szószólója, az év elején napvilágot látott petíció egyik megfogalmazója lapunk megkeresésére elmondta, hogy úgy vélik, időszerű a tiltakozás, hiszen az országos társaság szerződést bontott a sztráda megvalósíthatósági tanulmányának elkészítésével megbízott vállalattal, és még nem hirdették meg a közbeszerzést az új tervező kiválasztására. Amíg ez megtörténik újból szeretnék az illetékesek tudomására hozni, hogy a község lakói számára továbbra sem elfogadható a kijelölt nyomvonal. A fővárosi tiltakozáshoz megszerezték a szükséges engedélyeket, a szállítási minisztérium elé vonulnak (az országos társaság is ugyanabban az épületben székel). Reményeik szerint a tiltakozók küldöttségét fogadják majd a szaktárca, valamint a társaság illetékesei. Előzetes egyeztetés nem történt utóbbi kapcsán. Benkő Árpád továbbá elmondta, hogy két autóbuszt béreltek az alkalomra, a helyek már beteltek, így legkevesebb 110 résztvevője lesz a megmozdulásnak, de többen jelezték, hogy gépkocsikkal utaznak a fővárosba. Ugyanő jelezte, kizárólag a nyomvonal megváltoztatása végett vonulnak Bukarestbe, az autópálya megépültét önmagában továbbra sem ellenzik.

Amint arról beszámoltunk, a nyomvonal tárgyában még februárban petíciót fogadtak el az ellenzők, majd viharos falugyűlés zajlott Illyefalván a vámoshídiak részvételével, aminek eredményeképp egy munkacsoport alakult, melynek tagja volt Tamás Sándor megyei önkormányzati vezető is. A munkacsoport a szaktárca és a társaság illetékeseivel is találkozott a nyomvonal ügyé­ben kevés eredménnyel. Áprilisban traktoros felvonulást tartottak az ellenzők, közel négy órán keresztül vonultak fel Illyefalva, Aldoboly, Vámoshíd, valamint Szászhermány településeken. A megmozdulás célja az volt, hogy a több kilométeres oszloppal felhívják a figyelmet: a sztráda miatti felháborodás nem múlt el, és nem törődtek bele, hogy nincs lehetőség a nyomvonal megváltoztatására. Legutóbb az ellenzők annak kapcsán szólaltak meg, hogy a társaság felbontotta a szerződést a tervezővel, amikor az is kiderült, hogy az új helyzet nem érinti a nyomvonal kérdését.