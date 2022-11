Orbán Viktor és a „revizionista” sál

Daniel Freund német liberális zöld politikus ezúttal Orbán Viktor szurkolói sálja miatt méltatlankodott a Twitter-oldalán. A képviselő azt nehezményezte, hogy a miniszterelnöknek a magyar és a görög labdarúgó-válogatott mérkőzése idején viselt sálján Nagy-Magyarország térképe látható – írta tegnap a Mandiner. Ugyanez volt a téma a román sajtóban is tegnap.

A magyar válogatott győztes meccse után a csapattól búcsúzó, 109-szeres válogatottsági rekordot elért Dzsudzsák Balázzsal találkozott a magyar miniszterelnök, és erről egy videót is megosztott közösségi oldalán. A felvételen Orbán Viktor egy szurkolói sálat viselt a nyakában, amelynek végein két Nagy-Magyarország-térkép volt látható. Daniel Freund ezt így kommentálta: „Magyarország miniszterelnöke Nagy-Magyarország térképével ellátott sálat visel. Milyen megnyugtató ez Magyarország szomszédai számára.”

A Krónika ugyanakkor arról számolt be, hogy a „szenzációt” egy román blogger is felfedezte tegnap, majd felfedezésének hosszú cikket szentelt a G4Media portál. Az internetes lap beágyazta cikkébe azt a videofelvételt is, amelyen látható, amint Dzsudzsák Balázs a vasárnap esti budapesti mérkőzést követően átadja a miniszterelnöknek a találkozón hordott 7-es számú mezét.

A G4Media szerint a térkép „Erdély egy darabját is tartalmazza”, a szerző Mihai Roman pedig azt a következtetést vonja le a kormányfői sál alapján, hogy a magyarországi közméltóságok körében „egyre többször használatosak revizionista szimbólumok”. A cikk a „revizionista törekvések” sorában említi többek között Orbán Viktor idén májusban tett kijelentését, miszerint Magyarország hátrányban van az olajembargóval kapcsolatban a legtöbb EU-s tagországgal szemben, ugyanis „elvették a tengereinket”. Ugyanígy azt is megemlíti, hogy Magyarország miniszterelnökének – egy 2020-ban posztolt fénykép tanúsága szerint – egy Nagy-Magyarországot is feltüntető földgömb van a munkahelyén. „Hasonlóképpen, a magyar kormány olyan közpolitikákat hajt végre, amelyekkel megpróbálja visszanyerni a magyar nemzetet” – idézi a Krónika a G4Media revizionizmust vizionáló írását, amely azonban nem tesz említést arról, hogy a magyar kormány folyamatosan határok fölötti nemzetegyesítésről beszél.