Mihai Eminescut betiltották Sepsiszentgyörgyön! – így kezdődik a szervezet újabb közleménye, amelyben azt állítják, hogy a város polgármestere visszautasítja az azonos bánásmódot. Ezzel Dragoș Burghelia elnök arra utal, hogy Antal Árpád feltételekhez kötötte egy Eminescu-szobor felállítását: azt kérte, az önjelölt román nemzetvédők vonják vissza a város ellen indított két perüket, de emlékeztetett arra is, pár éve ők akadályozták meg, hogy Eminescuról utcát nevezzenek el. A civil fórum efölött átsiklott, a perektől való elállást azonban zsarolásnak és a petíciókhoz, illetve az igazságszolgáltatáshoz való jog megsértésének érzi, a visszautasítást pedig diszkriminatívnak. De van ennél cifrább is: a nacionalista-szeparatista beszéd és megnyilvánulások hívének nevezi Sepsiszentgyörgy elöljáróját, és kioktatja, hogy egy közintézmény vezetőjeként kiegyensúlyozott és „tökéletesen szimmetrikus” hozzáállást kellene mutatnia a közösség minden tagja iránt, „függetlenül azok nemzetiségétől vagy etnikumától”.

A közlemény megszövegezői szomorúan állapítják meg, hogy bár Mihai Eminescu a románok egyetemes költője, és szobrának bárhol helyet lehet találni Romániában, az ország egyik közigazgatási egységében a polgármester már eleve elvitatja a szoborállítást, arra a „hamis indokra” hivatkozva, hogy Eminescu nem járt Háromszéken, ami történelmi tévedés, hiszen 1864-ben átutazott Krasznán, Zabratón, Szitabodzán és Bodzafordulón – írják (figyelmen kívül hagyva, hogy a Bodzavidék akkoriban nem tartozott Háromszékhez). Hozzáteszik: Eminescunak egyébként a határokon kívül is számos helyen állítottak emléket, például Odesszában, Párizsban, Montrealban vagy Bécsben – csak „Románia szívében” tagadják ezt sértő módon meg. Ahogy Petőfi Sándort a magyarországi vagy más államokban élő magyarok is szerethetik és tisztelhetik, úgy Mihai Eminescut is szerethetik és tisztelhetik a sepsiszentgyörgyi románok – olvasható még a közleményben, amely azzal zárul, hogy a szervezet nem adja fel, sőt, mindent megtesz azért, hogy „minden román költője” Sepsiszentgyörgyön is illő ünneplésben részesüljön.

A székelyföldi románok főként magyarellenes provokációiról ismert civil fóruma két hete kezdte követelni egy Eminescu-szobor felállítását Sepsiszentgyörgyön, arra hivatkozva, hogy 2023-ban Petőfi Sándor-szobrot avatnak, nagyrészt az önkormányzat költségén. A kezdeményezésre adott válaszában Antal Árpád elsősorban azt szögezi le, hogy a románok és a magyarok nemzeti költőjének is nagy tisztelője, és nem ellenzi az Eminescu-szobrot sem (habár csak Petőfi járt itt), de azt kérte a román szervezettől, ne dolgozzon a város érdekei ellen, vonja vissza a sportbázis átadása és a városzászló ellen indított pereit. A békés megegyezés azonban elmaradt, sőt, pár napja az erőszaktól sem visszariadó, szélsőséges Calea Neamului szervezet is csatlakozott az Eminescu-szobor kezdeményezőihez.