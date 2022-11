Benkő Árpád Jenő, az Erdélyi Magyar Szövetség színeiben megválasztott illyefalvi önkormányzati képviselő, a tiltakozók egyik szószólója és a fővárosi megmozdulás szervezője lapunkat arról tájékoztatta, hogy két autóbusszal, egy kisbusszal, valamint több személygépkocsival érkeztek a tiltakozók Bukarestbe, összesen mintegy 130 személy. A tiltakozók papírlapokat tartottak a kezükben, melyeken olyan, a CNAIR-nak címzett üzenetek szerepeltek, mint: Eljátszottátok a bizalmat, Terveket készítsetek, ne titkokat!, A társaság korrupt szekusoknak tervez.

A tiltakozók kéttagú küldöttségét, dr. Ilie Muscalu aldobolyi állatorvost és Alin Olărescu vámoshídi tanárt fogadta Gabriel Budescu, a CNAIR műszaki osztályának vezetője. Mindketten részletesen ismertették a nyomvonal megváltoztatására vonatkozó érveiket, illetve a korábban már több rendben hangoztatott kifogásaikat a pályaépítés eddigi eljárása kapcsán, ideértve az átláthatóság hiányát, a helyi viszonyok figyelmen kívül hagyását. Benkő Árpád szerint a társaság illetékesei jelezték, hogy készül az új tervező kijelölését célzó közbeszerzés, és azt ígérték, hogy a tenderfüzetben az is szerepelni fog, hogy a tervezőnek módosításokkal kell élnie minden olyan esetben, ahol problémák, akadályok merültek fel. Elhangzott az is, hogy a teljes, közel 170 kilométeres nyomvonalat nem módosítják, kisebb szakaszokon viszont lehetségesek a változtatások. Budescu arról is tájékoztatta a küldöttség tagjait, hogy többek között azzal szembesültek nemrég a CNAIR-nál, hogy a nyomvonal a Botfalu határában található lőszerraktárakat is érinti, ezért nagy eséllyel ezen is módosítani kell. Benkő Árpád továbbá elmondta, a társaság szóvivője a kint várakozó tiltakozóknak is megerősítette, hogy a teljes nyomvonal módosítására nincs lehetőség, de ahol gondok vannak, kisebb szakaszokon lehetnek változtatások. Benkő lapunknak azt is elmondta, jelezték a társaság illetékeseinek, hogy végigkövetik a közbeszerzési, majd a tervezési folyamatot, és amennyiben szükséges, minden alkalommal fellépnek annak érdekében, hogy a nyomvonal a két község számára előnyös módon változzon.

Amint arról több rendben beszámoltunk, a nyomvonal tárgyában még februárban petíciót fogadtak el az ellenzők, majd viharos falugyűlés zajlott Illye­falván a vámoshídiak részvételével, aminek eredményeképp egy munkacsoport alakult. Képviselőik a szaktárca és a társaság illetékeseivel is találkoztak a nyomvonal ügyében, kevés eredménnyel. Áprilisban traktoros felvonulást tartottak az ellenzők, közel négy órán keresztül vonultak fel Illyefalva, Aldoboly, Vámoshíd, valamint Szászhermány településeken. A megmozdulás célja az volt, hogy a több kilométeres oszloppal felhívják a figyelmet: a sztráda miatti felháborodás nem múlt el, és nem törődtek bele, hogy nincs lehetőség a nyomvonal megváltoztatására. Legutóbb az ellenzők annak kapcsán szólaltak meg, hogy a társaság felbontotta a szerződést a tervezővel, ez alkalommal pedig az is kiderült, az új helyzet nem érinti a nyomvonal kér­dését.