Az eseményt Sándor Krisztina, az EMNT ügyvezető elnöke harangozta be tegnapi sepsiszentgyörgyi sajtótájékoztatóján, úgy értékelve, hogy a tíz évvel ezelőtti kezdeményezésük jelenleg is egyedi színfoltja az erdélyi magyar eseménykínálatnak. Ennyi év távlatából úgy érzik, a román–magyar politikai-közéleti párbeszédre továbbra is nagy szükség van, mert ugyan voltak ilyen irányú kísérletek az elmúlt harminc évben, de különböző okoknál fogva elhalványultak. Ezért vélték szükségesnek akkor, hogy megteremtsék a kereteit, hogy „beszélhessünk a közös dolgainkról”.

Sándor Krisztina jelezte, a jubileumi konferencia a számvetés helyszíne is, a maga részéről ugyanakkor továbbra is hiányérzete van, azt kellett tapasztalniuk, hogy a román véleményformálókat még mindig nehéz megszólítani, a közéleti-politikai szereplők számára továbbra is tabunak számítanak olyan kényes témák, mint az autonómia, de gyakran a kétnyelvűség, a nyelvi törvény kérdésének megvitatásától is elzárkóznak. A párbeszédre való visszafogott hajlandóság a konferenciára is rányomja a bélyegét, minden évben két-háromszor annyi román közéleti személyiséget szólítanak meg, mint ahányan végül hajlandóak részt venni. A távolságtartás egyik oka nagy valószínűséggel az, hogy az EMNT nyíltan felvállalta az autonómia ügyét. „Túlérzékenység tapasztalható a román–magyar párbeszéd terén, noha olyan fontos ügyeket kell megvitatnunk, mint az önrendelkezés, a nyelvi jogok vagy épp a magyar nyelvű oktatás kérdése. Épp ezért az elmúlt tíz évben nem hagytunk fel konferenciáink megszervezésével, a koronavírus-járvány időszakában pedig az online térben rendeztük meg tanácskozásainkat” – jelezte Sándor Krisztina. Pozitívumként értékelte, hogy évről évre mégis sikerült olyanokat is meghívni az eseményre, akik nyíltan viszonyultak a vitához, annak ellenére, hogy például az autonómia kérdését elutasították, sőt, előfordult az is, hogy egyes résztvevők álláspontján sikerült változtatni. Tény ugyanakkor, és a távolságtartás is mutatja, hogy sajnos a két nemzeti közösség párhuzamos világokat épített az elmúlt évtizedekben, miközben sok közös ügy létezik.

Az ügyvezető elnök továbbá elmondta, az idei konferencia címét a nagybányai polgármester megnyilvánulásai ihlették. Mint ismert, Cătălin Cherecheș a város hagyományosnak számító ünnepén, a Gesztenyefesztiválon idén szeptemberben román trikolórt helyeztetett el a kürtőskalácsot kínáló standoknál, ahol magyarul volt feltüntetve a termék neve. A polgármestert is meghívták a pénteki eseményre, azt a választ kapták, hogy az önkormányzat részéről valaki biztosan jelen lesz.

Az első panelbeszélgetés a Honnan indultunk, hová jutottunk? A román–magyar párbeszéd évtizedei címet viseli, a meghívottak Tőkés László, az EMNT elnöke, Izsák Balázs, a Székely Nemzeti Tanács elnöke, Sabin Gherman újságíró, Péntek János, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének elnöke, Bakk Miklós politológus, egyetemi oktató és Marius Ghilezan újságíró. A 15.10 órakor kezdődő beszélgetés moderátora Farkas Réka újságíró, lapunk munkatársa. A 17.20 órakor kezdődő második kerekasztal-beszélgetés a Kétnyelvűség a gyakorlatban, avagy mire (nem) elég a nyelvtörvény? címet viseli, résztvevői: Szigeti Enikő, a Civil Elkötelezettség Mozgalom ügyvezető igazgatója, Árus Zsolt, a Székely Figyelő Alapítvány elnöke, Ilie Muscalu állatorvos, valamint a nagybányai polgármesteri hivatal képviselője. A beszélgetést Sándor Krisztina moderálja. Az eseményen való részvétel ingyenes, a jelenlévőket szinkrontolmácsok se­gítik, valamint a teljes esemény élőben követhető (majd pedig visszanézhető) az EMNT Facebook-oldalán.