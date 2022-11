– Hangyácska, Hangyácska, engedj ide engem is a gomba alá! Úgy eláztam, nem tudok repülni!

– Már hogyan is engednélek – kérdezte a Hangya –, hiszen magam is csak éppen elférek alatta?!

– Sebaj! Kis helyen is elférnek, akik szeretik egymást. Erre aztán a Hangya beeresztette a Pillangót a gomba alá. Az eső meg egyre csak zuhogott. Futva jött az Egérke.

– Engedjetek a gomba alá engem is! Patakokban folyik a víz rajtam!

– Ugyan, hogyan engedhetnénk ide? Nincs itt már szabad hely.

– Húzzátok magatokat összébb egy kicsit!

Összébb húzták magukat, és beengedték az Egérkét a gomba alá. Az eső zuhogott, sehogy sem akarta abbahagyni. Arra ugrándozott a Veréb, és így sírt-rítt:

– Megázott a tollacskám, megfáradt a szárnyacskám! Engedjetek be engem is a gomba alá megszáradni, megpihenni, az eső végét kivárni!

– Nincs már több hely!

– Húzódjatok összébb, nagyon kérlek benneteket!

Na jól van. Összébb húzódtak – jutott hely a Verébnek is. Ekkor a Nyúl ugrott ki a tisztásra, és meglátta a gombát.

– Bújtassatok el! – kiáltozta. – Mentsetek meg! Üldöz a Róka!

– Sajnálom a Nyulat – szólt a Hangya. – Tudjátok mit? Húzódzkodjunk összébb!

Alighogy, a Nyulat elrejtették, odaért a Róka is.

– Nem láttátok a Nyulat? – kérdezte.

– Nem láttuk bizony! Közelebb lopakodott a Róka, és szaglászni kezdett.

– Nem itt bújt el?

– Ugyan, hogy bújhatott volna ide?

Megcsóválta a farkát a Róka, és elment. Közben az eső is elállt, a nap is kisütött. Előbújtak a gomba alól mindahányan, és örvendeztek. A Hangya elgondolkozott, és azt mondta:

– Hát ez hogyan történhetett? Először még nekem is alig volt helyem a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértünk!

– Brehehehe! Brehehehe! – heherészett valaki. Mindannyian odanéztek: a gomba kalapján ült a Béka, és jóízűen nevetett:

– Ó, ti okosok! Hiszen a gomba... A mondatot abbahagyta, őket pedig otthagyta. Mindannyian a gombára néztek, és nyomban kitalálták, hogyan történhetett az, hogy előbb egynek is alig akadt helye a gomba alatt, a végén mégis mind az öten elfértek.