Tamási Áron nyomában

Az első egy farkaslaki tanulmányút volt június 5-én, amelyen iskolánk tizennyolc tanulója felkereste Tamási Áron sírhelyét, lerótták kegyeletüket egy koszorúval és egy emlékműsorral, majd a szülőházában megtekintették az író életéhez kötődő érdekes kiállítást is. Ezt követően felkeresték Szejkefürdőn a Mini Erdély-parkot, koszorút helyeztek el Orbán Balázs sírjánál, majd városnézés következett Székelyudvarhelyen. Ellátogattak Székelyvarságra is, ahol a vadregényes völgyekben diákjaink megismerhették a Csorgókő-vízesést, történelmi helyeket, legendákat, egyszóval a Tamási műveiben visszaköszönő csodaszép tájat; ugyanakkor a vízimalomnál helyi emberekkel beszélgetve felfedezhették a ma is élő, ízes humorral tűzdelt nyelvjárást is, ami az író szövegeiben nagy gyakorisággal fordul elő. Magyartanárként a terepen tartott előadásomon keresztül a diákok megtapasztalhatták, hogy milyen szorosan fonódik össze a térség és a Tamási műveiben szereplő erdélyi táj-ihletés.

A program második szakaszára az új tanévben került sor. Október folyamán tanulóink színházban voltak Sepsiszentgyörgyön, Tamási Áron Hullámzó vőlegény darabját tekintették meg. A színházi élmény előtt az előadás két szereplője, Korodi Janka és Nagy-Kopeczky Kristóf iskolánkban három alkalommal egy-egy órás ráhangoló drámapedagógiai foglalkozást tartott, amely felkészítette tanulóinkat a darab üzenetére: mi a helyes, mi a jó, mi a megalkuvás, mi dolgunk a világban?

Ezek után Fejér Piroska magyartanár A székelyek világa Tamási műveiben címmel tartott előadásokat: ez volt az olvasásprojekt előkészítése, melyet olvasáson alapuló irodalmi vetélkedő zárt. A részt vevő tanulóknak az Ábel a rengetegben című regényt és 5 novellát kellett elolvasniuk. A vetélkedőre hat négyfős csapat nevezett be. A versenyfeladatok sorában izgalmas kérdések, gondolkodtató és kreatív feladatok, szóbeli és írott szövegalkotások szerepeltek. A zsűrizést szervezői felkérésre Bokor Anikó és Mocsáry Irén nyugalmazott magyartanárok, valamint Szalló Tünde, iskolánk jelenlegi magyartanára vállalta.

A csapattagok a kérdésekre adott válaszaikkal és a feladatok megoldásával bizonyították műismeretüket. A szövegalkotási feladatokban felhasználták olvasmányélményeiket és alkotói-előadói képességüket. A zsűri, bár nem volt könnyű helyzetben, méltóan értékelte munkájukat és az olvasás szeretetére ösztönözte őket. Első helyezést a BOLHIK csapata ért el. Csapattagok: Babos Boglárka, Fejér Iringó, Jákó Noémi és Jákó Timea. A II. helyen a CSALI KIFELÉ csapat végzett. Csapattagok: Barthos Barbara, Rákossy Henrietta, Szakács Hanna Ingrid, Szilaj Kriszta Viktória. A III. helyezést a BOLHÁCSKÁK érték el: Kovács Anita, Peligán Kitti, Kádár Boróka, Bartók Anett. A BOLHÁK, HEGYESÉK és a ZSEBÜNKBEN A VÁLASZ csapatok dicséretben részesültek.

Kis Emese programfelelős