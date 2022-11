A Sepsi OSK eddigi történetében Pavol Šafranko az egyik legmeghatározóbb játékos. A szurkolók nagy örömére a szlovák csatár idén augusztusban Diószegi László klubelnök hívására visszatért Sepsiszentgyörgyre. A 28 éves labdarúgó először 2019 nyarán igazolt a háromszéki csapathoz, két év alatt 73 találkozón viselte a piros-fehér mezt, ezeken 17 találatot és 10 gólpasszt jegyzett. A teljesítménye több együttes figyelmét is felkeltette, végül némi meglepetésre Pretoriába igazolt, ahol három trófeát nyert, majd egy idényt követően távozott Dél-Afrikából. A rendkívül alázatos játékos igazi harcos a pályán, aki az utolsó pillanatig küzd azért, hogy csapata sikeres legyen.

– A világbajnokság miatt három hétig szünetel a bajnokság, így jutott idő pihenésre, valamint készülhettek a decemberi mérkőzésekre. A Sepsi OSK jövő hónapban három bajnoki találkozót és egy kupameccset játszik. Mik az elvárásai ezekkel kapcsolatban?

– Decemberben mind a négy mérkőzést meg szeretnénk nyerni, mert nagyon fontos, hogy ezt az időszakot remek eredményekkel zárjuk, ugyanis ez elengedhetetlen ahhoz, hogy a téli szünet után is harcolhassunk a felsőházi rájátszásba jutásért. Emellett számunkra a kupában is mindegyik találkozó lényeges, az a célunk, hogy első helyen végezzünk a csoportban, hiszen címvédőként nagyok az elvárásaink ebben a versenysoro­zatban.

– Augusztusban visszatért Sepsiszentgyörgyre, azóta tíz mérkőzésen lépett pályára, három gólt szerzett és kiosztott két gólpasszt. Hogy érzi magát piros-fehér mezben?

– Elképesztő érzés, hogy visszatérhettem. Mindig nagyon jól éreztem magam a városban, jól kijöttem az emberekkel a klubban és azon kívül is, ráadásul a családom szeret ebben az országban élni. Őszintén, nagyon örülök, hogy ismét a Sepsi OSK játékosa lehetek és ismét a piros-fehér színekért harcolhatok. Sok barátom van Sepsiszentgyörgyön, sokan bíznak bennem, így azt mondhatom, számomra könnyű volt meghozni ezt a döntést.

– Milyen volt az előző idénye a Mamelodi Sundowns FC játékosaként? 28 mérkőzésen 9 gólt jegyzett, valamint három serleggel távozhatott Dél-Afrikából. Elégedett volt?

– Úgy gondolom, jó tapasztalatszerzési lehetőség volt számomra, karrierem során először nyertem serleget, ráadásul hármat is sikerült szereznem egy idényben. A bajnokság mellett két kupában is a legjobbak lettünk. Az afrikai Bajnokok Ligájában nem voltunk annyira sikeresek, viszont remek kaland volt, nagyszerű játékosokkal találkoztam, megismerhettem új edzőket, módszereket és kultúrát. A feleségemnek és nekem is nagyon hiányzott a családunk, időközben megszületett az első gyerekünk, és úgy döntöttünk, az lesz a legjobb, ha visszatérünk Európába.

– 2021 júniusában távozott a sepsiszentgyörgyi csapattól, aztán egy év elteltével visszajött. A klub elnöke, Diószegi László mekkora szerepet játszott ebben?

– Azt hiszem, a visszatérésemben Diószegi László játszotta a legnagyobb szerepet. Amíg Dél-Afrikában voltam, tartottuk a kapcsolatot, rendszeresen beszélgettünk, mindig támogatott, ezért úgy éreztem, tartozom neki. Szüntelenül őszinte és kedves volt velem, úgy gondolom, ebben a városban mindenki tudja, hogy jó ember. Esélyt adott nekem évekkel ezelőtt, amikor Dániában nem ment jól a játék, és ezért vissza akartam adni valamit. Amikor a szavamat adom, akkor mindent megteszek azért, hogy betartsam.

– Milyen a kapcsolata Cristiano Bergodi vezetőedzővel?

– Őszintén, amikor visszajöttem, akkor tudni akarta, hogy mire vagyok képes, hiszen hosszabb ideig nem látott játszani. Egy ideig a kispadon ültem, azonban az első pillanattól kezdve éreztem a vezetőedző bizalmát, azt várta, hogy bebizonyítsam, megérdemlem a játéklehetőséget. Amikor megérkeztem, már voltak olyan labdarúgók a csapatban, akik jól teljesítettek, így meg kellett mutatnom, hogy mire vagyok képes.

– Az idény vége messze van. Mivel lenne elégedett hat hónap múlva?

– A legjobb egyértelműen az lenne, ha minden mérkőzést sikerülne megnyerni a hátralévő hónapokban. Az elsődleges célunk, hogy a bajnokságban a felsőházi rájátszásba jussunk, valamint a kupában címet védjünk. Ha ezek sikerülnének, akkor remek idényt zárhatnánk.

– A szurkolók szeretik önt, ahogy a csapatot is, hiszen nem csak a hazai mérkőzéseken vannak a Sepsi OSK mellett, hanem az idegenbeli meccsekre is elkísérik. Van üzenete számukra?

– Szeretnék köszönetet mondani minden egyes szurkolónak, mert mindig érezzük, hogy mellettünk vannak, nem számít, ha idegenben játszunk, hiszen a leghosszabb kiszállásokra is elkísérnek. Elképesztő, hogy az idejüket és a pénzüket arra áldozzák, hogy minket bátorítsanak. Megígérhetem, hogy a csapatból mindenki száz százalékot nyújt a pályán azért, hogy a szurkolóknak örömet szerezzünk. Azért játszunk, hogy boldoggá tegyük mindazokat, akik a hazai vagy az idegenbeli meccseinkre kilátogatnak és elkísérnek. Köszönjük, hogy támogatnak.

– Mi eddigi karriere legemlékezetesebb pillanata?

– Azt mondanám, hogy ez akkor volt, amikor 2019 márciusában pályára léptem a szlovák válogatottban a Magyarország elleni Európa-bajnoki selejtezőn Nagyszombatban. Az volt az első tétmérkőzésem válogatott mezben, a szövetségi kapitánytól cserejátékosként néhány percet kaptam, ráadásul győztünk hazai közönség előtt.

– Mit tart hivatásos játékosként az erősségének?

– Fizikailag elég keménynek tartom magam, és képes vagyok gólokat szerezni. Harcosként gondolok magamra, aki soha nem adja fel, az utolsó pillanatig küzd. Szerintem ez az én erősségem.

– Hogyan kezeli a nyomást, és mennyire képes nyomás alatt teljesíteni?

– Régóta futballozom, az évek során megtanultam, hogyan kezeljem a rám nehezedő nyomást. Azt gondolom, nem rossz, ha játékosként érzek némi nyomást, mert éberen tart, segít készen állni a mérkőzésekre. A találkozókon bármi megtörténhet, ezért nem árt minden lehetőségre felkészülni. A kevés nyomásnak pozitív hatása van, ha viszont túl nagy, akkor nehéz elképzelni, hogy bármi jól alakulhat.

– Mit gondol, egy csapat számára mi a legfontosabb, hogy bajnokságot nyerjen?

– Szerintem egy csapatnak az a legfontosabb, hogy olyan játékoskerete legyen, amelyben minden labdarúgó a legjobbat akarja a társainak. Fontos, hogy az egyéniségét mindenki félretegye, csak a csapatért dolgozzon és egymásért küzdjön a pályán. Természetesen a játékosok minősége is elengedhetetlen ahhoz, hogy egy alakulat bajnoki címet szerezzen.

– Azt hiszem, ezekben a hetekben ön is figyelemmel követi a világbajnokságot, amely bővelkedik meglepetésekben. Ön szerint kik játsszák majd a döntőt, illetve ki emelheti magasba a serleget?

– Nincs kedvenc csapatom, de szeretném, ha Brazília megnyerné a világbajnokságot. Örülnék annak, ha döntőbe jutnának, ahol Portugália lenne az ellenfelük, mivel Cristiano Ronaldo játékát is szívesen figyelemmel követem.