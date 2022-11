A pénz maradjon itthon, és költsük hazai hasznos tevékenységekre, ne vesszen el a bukaresti fekete lyukban – ez volt a fő mondanivalója annak a tájékoztatónak, amelyet Segítsd a helyit! címmel az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezete tartott csütörtökön Sepsiszentgyörgyön a Fidelitas Hotel konferenciatermében, majd pénteken a kézdivásárhelyi Cafe Jazzben. Alkalmazhatóvá vált a Miklós Zoltán parlamenti képviselő által kezdeményezett törvénymódosítás, melynek értelmében cégek is átirányíthatják fel nem használt támogatási alapjukat civil szervezeteknek.

A találkozókon civil és ifjúsági szervezetek, egyházak képviselői, valamint olyan cégek vezetői vettek részt, amelyek már huzamosabb ideje stabil támogatói a civil, főként sportot űző szervezeteknek.

Miklós Zoltán elmondta, szembeötlött számára, hogy mennyi pénz marad az államkasszában a cégek által befizetett adó támogatási alapjából. Kikérte az adatokat: évente országos szinten mintegy 450, Háromszéken 3 millió eurónyi összeg. Ezért kidolgozta a pénzügyi törvényt módosító törvénytervezetet, melyet tavaly fogadott el a parlament. Eszerint a természetes személyekhez hasonlóan cégek is átirányíthatják befizetett adójuk egy részét civil szervezeteknek és egyházaknak. Várni kellett még a módszertani útmutatóra, amely végül idén szeptember 20-án jelent meg az állami pénzügyi hivatal elnökének 1679-es rendeleteként. Ennek értelmében december 25-ig még átirányítható a tavaly befizetett adó támogatási hányadának fel nem használt része. Ehhez a cégeknek ki kell tölteniük a 177-es formanyomtatványt. Ennek a folyamatnak a kulcsfigurái a cégek könyvelői, mondta a képviselő, aki hangsúlyozta azt is, ezt nem zsebből kell kifizetni, ez már kötelezően befizetett pénz, csak jó helyre kell irányítani. Ha ott hagyjuk, elvész az államkassza bugyraiban, de ha helyi szervezeteknek irányítjuk, helyben támogathatunk hasznos kezdeményezéseket. Fontos, hogy az adóalapból év közben, szerződés alapján továbbra is támogathatók civil szervezetek, de már nem lehet előre hét évre elkölteni a – még meg nem valósított – támogatási alapot.

Támogatásképpen létrehozták a segitsdahelyit.ro honlapot, melyet útmutatóul ajánlanak fel. A honlapot folyamatosan bővítik, mondotta el Bodor László, az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének ügyvezető elnöke. Egyelőre a Jogi személy menüpont alatt megtalálható és letölthető a 177-es űrlap, egy támogatási szerződés modellje, valamint a pénzügyi hivatal útmutatója magyarra fordítva. Elkezdték a civil szervezetek és egyházak lajstromozását is, a rendelkezésükre álló adatok alapján eddig 231 jelenik meg a megfelelő menüpont alatt. Ezt bővíteni fogják, és interaktívvá kívánják tenni, hogy a cégek tájékozódhassanak, hova irányítsák a támogatást. Megtalálható még a Magánszemély menüpont alatt a 230-as űrlap és a kitöltési útmutatója.

Édler András György, a Kovászna Megyei Kereskedelmi és Iparkamara elnöke azt hangoztatta, ez a honlap lehet a kulcsa annak, hogy a helyi vállalkozások befizetett adójának támogatásra fordítható hányada jó helyre kerüljön. Figyelmeztetett, nem kell hagyni elveszni a legkisebb összeget sem, nem kell legyinteni a 100 lejre sem, mert sok kicsi összegyűl és hasznos tevékenységekre költhető. Fontos, hogy a Háromszéken megtermelt pénz itt is maradjon körforgásban – tette hozzá.