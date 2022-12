A mezőgazdasági minisztérium három beruházási programot indított a hegyvidék számára saját költségvetéséből. Tejbegyűjtők, tejfeldolgozók, esztenák létesítésére, valamint erdei gyümölcsök, gomba, gyógy- és fűszernövények begyűjtésére és elsődleges feldolgozására szolgáló létesítmények (raktárak stb.) kialakítására lehetett pályázni. Az önrészt is megkövetelő programokra november 29-ig lehetett pályázni, a támogatási összegeket pedig jövő év végéig fizetik ki. A lebonyolításért felelős hatóság a Hegyvidék Országos Ügynöksége, melynek Háromszéken két irodája is működik.

A pályázható összeg megoszlása a következő volt: esztenák létesítésére 34,6 millió lej, tejbegyűjtők és feldolgozók létesítésére 92 millió lej, gomba- és gyógynövénybegyűjtők létesítésére 93 millió lej állt rendelkezésre.

A hegyvidéki ügynökség összesített adatai szerint aránylag kevés pályázatot nyújtottak be a november 29-i határidő lejártáig. Hegyvidéki esztenák létesítésére 17 pályázatot tettek le, 2,51 millió lej értékben, tehát megmaradt 32,1 millió lej. Tejbegyűjtők és tejfeldolgozók létesítésére 79 pályázat érkezett be az ügynökséghez, 30,7 millió lej értékben, a pályázható összeg kétharmada, 61,3 millió lej elköltetlen maradt. A legtöbb pályázatot a gomba- és gyógynövénybegyűjtők létesítésénél tették le, 102 pályázattal 42,9 millió lejt igényeltek. A pályázható összeg több mint fele, 50,1 millió lej azonban itt is megmaradt.

Egyelőre nem lehet biztosan tudni, hogy esetleg lesz-e határidő-hosszabbítás vagy újabb kiírás a fennmaradt összegekre. Érdeklődésünk nyomán Barabási Antal Szabolcs mezőgazdasági államtitkártól azt az információt kaptuk, hogy próbálják meghosszabbítani a pályázatletevési határidőt.