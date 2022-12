A sepsiszentgyörgyi kórház vonzáskörébe tartozó több mint félszáz orvos életéről írtam (Dr. Nagy Lajos: Emlékezés orvosainkra. Kaláka Könyvek, 2017, Sepsiszentgyörgy – szerk. megj.), de talán sohasem ment olyan nehezen a visszatekintés, mint most. Valószínű, azért, mert nevezettekkel egy baráti körhöz tartoztunk, és minden emlék fájdalmas nosztalgiát idézett elő. A Nemes házaspár régen elköltözött Sepsiszentgyörgyről, de alkotóerejük első húsz évét itt töltötték, és a város akkori orvostársadalmának meghatározó személyiségei voltak. Németországi otthonukból is tartották a kapcsolatot a régi osztálytársakkal, barátokkal, a várossal. Idén fél év leforgása alatt mindketten eltávoztak az élők sorából, de emlékük megmarad.

Dr. Nemes Gertrude

1936. június 30-án született Temesváron, a sváb gyökereit őrző családban mindenki magyarul beszélt. A német vonalat inkább az édesapja, Frantz Wild vegyészmérnök képviselte, aki a második világháború előtt és alatt a németországi Bayer-Leverkusen gyógyszergyár temesvári kirendeltségét vezette. A háború után otthonából elhurcolták, házát államosították, a családot az utcára tették. Hogy a saját és családja életét megmentse, egykori zsidó titkárnőjének segítségével (akit a zsidóüldözés idején a pincéjében bújtatott, és akinek a háború után Bukarestben jó összeköttetései voltak) a Wild családnevet Vlădescura változtatta, s váltották egymást a lakhelyül szolgáló városok is: Arad, Feketehalom, majd Brassó. Az apa a Fogaras melletti fegyvergyárban vállalt állást, remélvén, hogy ezzel megtéveszti a német és német nevű embereket egyre inkább kereső orosz és román hatóságokat. Trude (ahogy magunk között neveztük) Brassóban végezte magyar nyelven a tanulmányait, az érettségi közeledtével nevelőnői állást vállalt a bentlakásban. Úgy gondolták, nem éri utol őket a temesvári múlt. Érdemdiplomával végezte a középiskolát, ezért nem kellett felvételiznie az egyetemre, ahol szintén az élvonalbeliekhez tartozott.

Az 1956-os magyarországi forradalom hatására Romániában is megerősödött az osztályharc, a Vlădescu család ismét szálka volt a hatalom szemében. Kiváló eredményei ellenére Gertrudet az egyetemen két alkalommal is meg akarták törni, egyszer alulosztályozással, másodszor buktatási kísérlettel, ám a próbálkozás sikertelen volt.

Orvosi diplomával a zsebében a szentgyörgyi Sanepidhez került laboratóriumi segédorvosnak, később szakorvosként, majd főorvosként dolgozott. Munkáját megbecsülték és a hatvanas, hetvenes években, amikor enyhült a politikai nyomás, családi múltját nem bolygatták. Tudását és tartását tekintve Gertrude a sepsiszentgyörgyi orvostársadalom meghatározó személyisége volt. Dr. Nemes Pállal 1958-ban kötött házasságából két gyermek született, 1960-ban Pali, 1962-ben Mónika. Otthonában két kisgyermek gondos édesanyja, háztartásának kiváló vezetője volt. Olvasottsága, művészeti tájékozottsága páratlan, egyszerű és mégis meghatározó divatos öltözködése, hajviselete kiváló ízlésre vallott. Magamban Szentgyörgy „first lady”-jének neveztem.



Új élet Németországban

1978-ban, a gyermek- és ifjúkorban beidegződött félelem és az időközben egyre romló politikai, soviniszta elnyomás miatt úgy döntöttek, hogy megpróbálják érvényesíteni a Trude német származását és Németországban kezdenek új életet. Trude az első egy-két évben a düsseldorfi orvosi egyetem mikrobiológiai tanszékén főorvosi beosztásban dolgozott, majd két év után, banki kölcsönnel, egy düsseldorfi magánlaboratórium résztulajdonosa lett. Itt dolgozott nyugdíjba vonulásáig. Ekkor az intézet vezetését átvette fia, ifj. dr. Nemes Pál.

Dr. Nemes Pál

1934. július 22-én született Sepsiszentgyörgyön id. Nemes Pál állatorvos és Gecse Elvira első fiaként. 1952-ben érettségizett a Székely Mikó Kollégiumban. (A visszaemlékezéshez a szerző felhasználta a Mi, ’52-esek. A Székely Mikó Kollégiumtól a Magyar Fiú- és Leánylíceumig című, 2007-ben Sepsiszentgyörgyön megjelent kiadványban Nemes Pál által közzétett rövid önéletrajzi írást – szerk. megj.)

Érettségi után felvételizett a marosvásárhelyi orvostudományi egyetemre, ahol 1958-ban államvizsgázott. Két évig dolgozott az egyetemen. 1960-ban az erdőszentgyörgyi poliklinika belgyógyász, röntgenológus orvosa, igazgatója, majd három hónapig rajoni főorvos volt. Ősszel felvételizett a „secundar” fokozatra. 1960–63 között nőgyógyászati képzésben részesült a sepsiszentgyörgyi kórházban, utána szakvizsgát tett Bukarestben. 1964–78 között a sepsiszentgyörgyi megyei kórház szülészeti osztályának szakorvosa volt, 1969-től osztályvezető főorvos. 1969-ben felvételizett kandidátusnak, majd meg is védte disszertációját. Új módszereket vezetett be a nőgyógyászati osztályon, hónapokig a budapesti egyetemi klinikán képezte magát tovább. Szimpóziumokon elhangzott, részben közzé is tett tudományos dolgozatainak száma huszonhat. Sepsiszentgyörgyön az USSM Orvostudományi Társaság megyei titkára és a Megyei Orvos Kollégium titkára volt.

Beilleszkedés

1978 nyarán a Nemes család Németországba utazott, és úgy döntöttek, ott maradnak végleg. Egy belga barátjuk Szentgyörgyről elvitte nekik az itthon hagyott diplomákat és más fontos irataikat, azok birtokában jelentkeztek a nürnbergi gyűjtőlágerben. Kaptak egy kis szobát kétemeletes vasággyal, a WC a folyosó végén volt. Mindennapos, mindenre kitérő kihallgatás után Trude megkapta német állampolgársági jogosítványát, utána a család többi tagja is. Ezután áthelyezték őket egy Unna Massen nevű városba, ahol három hétig különböző kérdőíveket töltöttek ki. Ez az átmeneti láger volt, ahol az átvilágítás történt. Itt megkérdezték, hogy hol akarnak letelepedni. Düsseldorfot választották. Trude a düsseldorfi egyetemen kapott állást, Palikát egy Düsseldorftól 40 km távolságnyira lévő gimnáziumban helyezték el, ahol bentlakásban lakott. Mónika a legközelebbi gimnáziumba iratkozott be a X. osztályba. A családfő negyvenöt évesen megint diák lett a Goethe Institutban, ahol öt hónapig biflázta a német szavakat. Ezután az egyik düsseldorfi klinikára felvették segédorvosnak. Egy nap megkereste a mintegy 100 ezer lakosú Wipperfürth szülészet-nőgyógyászati klinikájának Erdélyből származó szász főorvosa és meghívta főorvoshelyettesnek. Dr. Nemes Pál itt éjjel-nappal dolgozott, sokat operált, s mivel a főorvos jól fizetett, így anyagilag is egyenesbe jött a család. Egy idő után szinte mindent rábízott a főnök, aki szívesebben vadászott farkasokra Alaszkában. Felajánlotta segítségét, hogy költözzön a család Wipperfürth-be.

Valószínű, így is lett volna, ha közben nem alakul megint másképp a sorsuk. Ekkor kapta dr. Nemes Gertrude az ajánlatot, hogy legyen egy magánlaboratórium társtulajdonosa Düsseldorfban. A Nemes család Düsseldorfban maradt, dr. Nemes Pál nőgyógyászként dolgozott egy ún. „Belegartz-praxisban”, ami azt jelentette, hogy tíz-tizenkét kollégával egyetemben egy bizonyos kórházba utalta be a privát betegeit, és ott ő operálta, gondozta őket hazamenetelükig. A kórház csak az ágyat, az ápolást biztosította, persze azért fizetni is kellett, de megérte. Ebbe a rendelőbe szállt be aztán lányuk, Móni, majd később az ő szintén nőgyógyász férje, majd az apa nyugdíjba vonulása után még két másik nőgyógyász.

Nem feledkeztek meg az itthonról

A Nemes házaspár nem szakadt el véglegesen Háromszéktől. Miután sorsuk jó irányba fordult, minden évben küldtek Incze Sándor – dr. Nemes Pál egykori mikós osztálytársa – akkori református esperesen keresztül egy szegény mikós diák számára jelentősebb pénzösszeget. Támogatták gróf Mikó Imre sepsiszentgyörgyi szobrának felállíttatását, segítették az evangélikus és az unitárius egyházat, támogatták a Kőrösi Csoma Sándor és a Gecse család nemzetségtáblázatának számtógépes feldolgozását.

Sajnos az évek észrevétlenül elszálltak és jöttek a korral együtt járó gyógyíthatatlan betegségek mindkettőjük számára, és ez évben mindkettőjüknek itt kellett hagyniuk gyermekeiket, unokáikat, dédunokáikat. Dr. Nemes Gertrude 2022. július 18-án hunyt el, dr. Nemes Pál november 26-án távozott az élők sorából. Pihenésük legyen csendes.

Dr. Nagy Lajos