Gáj Nándor, a Sepsiszentgyörgyi Művészeti és Népiskola vezetője lapunknak elmondta, hogy hamarosan a Regionális Operatív Program keretében lehetőség lesz európai uniós vissza nem térítendő támogatásokat lehívni táborfelújításra. A kiírás úgy szól, hogy csak a megyei önkormányzatok nyújthatnak be pályázatot, az alárendelt intézmény, a népiskola nem. Ezért szükség volt a döntésre, hogy a megyei önkormányzat megbízza a népiskolát, hogy készítse el az előtanulmányokat, melyek a megvalósíthatósági tanulmányhoz szükségesek. Az elképzelés a tábor főépületére vonatkozik, amely már több mint 35 éves, nem felel meg semmilyen jelenlegi elvárásnak, és nem éri meg pénzt áldozni a felújítására. Ezért egy új épület létrehozását szeretnék megvalósítani, két-három ágyas, külön mosdókkal ellátott szobákkal, ahol bármely évszakban ötven személyt el lehet szállásolni (elsősorban diákokat, mivel a tábor mindenekelőtt őket kell kiszolgálja).

Az épületben továbbá egy konferenciaterem és egy ebédlő is helyet kapna. Az új ingatlan formáját, külalakját a táborban álló házikókhoz igazítják, ezeket pár évvel ezelőtt felújították, fűtéssel is ellátták. A főépületben a házikókat kiszolgáló zuhanyzót is kialakítanak. Gáj Nándor szerint a pályázati kiírás valamikor a jövő év tavaszán jelenik meg, és mivel az útmutató sem jelent még meg, előfordulhat, hogy több rendben módosítani kell az elképzeléseken. A cél az lenne, hogy a kommandói tábor főépületéhez hasonló körülményeket tudjanak biztosítani majd a Csipkésben is. Ugyanolyan épület kialakítására nincs lehetőség – ezt a helyszín nem engedi.

A beruházást dióhéjban Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke is ismertette a Megyeinfón. Eszerint a régi épület előrehaladottan leromlott állapotban van, nem lenne gazdaságos pénzt fektetni bele. Ezért egy háromszintes, összesen 1500 négyzetméter hasznos felülettel rendelkező épületet akarnak felhúzni a helyére. Az elképzelés szerint a konferenciaterem és az étterem is nyolcvan férőhelyes lesz. Az elnök azt is elmondta, a költségbecslési számítások szerint az új épület a régi bontásával együtt mintegy 13 millió lejbe kerülne.