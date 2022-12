A női kosárlabda Európa-kupa E-csoportját hibátlan mérleggel vezető Sepsi-SIC együttese november 2-án találkozott először törökországi ellenfelével, és 70–56 arányban nyert a Nesibe Aydin otthonában. Az esti meccsre a szentgyörgyi zöld-fehérek győzelemmel melegítettek, a Román Kupa első körében arattak kettős diadalt a Konstancai MSK csapata felett, a Nesibe viszont elvesztette legutóbbi bajnokiját, 84–72-re kikapott hazai közönsége előtt az Emlak Konut gárdájától. A második számú európai kupasorozat előző fordulójában Zoran Mikes tanítványai 83–71-re verték az izraeli Elitzur Holon csapatát, Erman Okerman lányai 74–72-re győztek a Bursa elleni török rangadón. „Nagyon jó csapat a Nesibe, amely nemrégiben erősített egy amerikai beállóval. Jó védekezéssel nyertünk náluk, erre lesz most is szükség, és bízom abban, hogy a lányok ezen a meccsen is odateszik magukat” – nyilatkozta Samuilă Zoltán, a Sepsi-SIC másodedzője.

Az 5. forduló mérkőzései: Sepsi-SIC–Nesibe Aydin (19 óra), Bursa Uludag Basketbol–Elitzur Holon (19 óra). Az E-csoport állása: 1. Sepsi-SIC (4/0) 8 pont, 2. Elitzur Holon (2/2) 6 pont, 3. Nesibe Aydin (2/2) 6 pont, 4. Bursa Uludag Basketbol (0/4) 4 pont. (tif)