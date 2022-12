A jelenlegi bizonytalanság nem folytatódhat, minden érv Románia csatlakozási kérelmének támogatása mellett szól, ezért döntést akarnak „minden további huzavona nélkül” – szögezte le. Kiemelte: Románia minden vonatkozásban eleget tesz a schengeni tagság feltételeinek, ezt most már nemcsak az európai intézmények, a Frontex ismeri el, hanem a csatlakozás korábbi ellenzői, Németország és Franciaország is. Hollandia és Svédország támogatását is sikerült megszerezni, egyedül Ausztria akarja halasztani a román (és bolgár) belépést. „Nincs valós ok (a halasztásra) ebben a pillanatban. Megértjük, hogy a migráció kényes téma sok tagországnak, de Románia csatlakozásának elakasztása nem fogja megoldani Ausztria problémáit, ellenkezőleg: felvétele biztonságosabbá teszi a schengeni övezetet” – hangoztatta a román kormányfő, aki szerint Románia eddig is bebizonyította, hogy képes magas színvonalon ellátni a határőrizeti feladatokat, hatékonyan fellépni az illegális migráció ellen és együttműködni a többi tagország rendőri szerveivel, ezt az országba látogató európai uniós szakértők is igazolták. Rámutatott: a román határrendőrök még hatékonyabban fogják munkájukat végezni, ha rendelkezésükre állnak majd a schengeni jogszabályok. „A Tanács ülésén szavazást kérünk. Románia számára nemzeti célkitűzés, hogy a schengeni övezet részévé váljon” – nyomatékosította a román miniszterelnök.

Két hete Rigában Klaus Iohannis államfő még úgy vélekedett: lehetséges, hogy egy-két hónappal elhalasztják a döntést Románia schengeni övezetbe történő felvételéről, ha nem biztos, hogy a Bel- és Igazságügyi Tanács december 8-i ülésén pozitív döntés születik erről. A bukaresti vezetők akkor még a korábban kilátásba helyezett holland vétótól tartottak. Pénteken azonban a hágai kormány úgy döntött, jóváhagyja Románia és Horvátország csatlakozását a schengeni térséghez, de megakadályozza Bulgária felvételét, mivel úgy véli, hogy ez az ország nem felel meg a feltételeknek.

Ausztria ellenkezése meglepte a román közvéleményt, a bukaresti politikusok pedig pártállástól függetlenül azt hangoztatják: megengedhetetlen, hogy ezek után a bécsi belpolitikai csatározások áldozatául essen az ország több mint tíz éve halogatott schengeni csatlakozása, és Romániát tegyék bűnbakká az illegális migrációért.