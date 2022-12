„Törődés-dobozok” rászorulóknak

Több mint hétszáz, díszes papírba csomagolt, ajándékokat, édességeket, játékot rejtő dobozt gyűjtött össze az előző időszakban a megyeszékhelyi LAB Életmentő Kupakok Egyesület, melynek idei karácsonyi akciójához nem csupán háromszékiek csatlakoztak, de a szomszédos Brassó és Maros megyében is sokan felsorakoztak felhívásuk mögé.

Egyéni adakozók mellett óvodai csoportokban és iskolások körében, munkaközösségekben is gyűjtötték, készítették az ajándékokat a civil szervezet által támogatott családok számára, Bács Emese egyesületi elnök lapunknak tegnap úgy fogalmazott, idén rengeteg „törődés-doboz” érkezett az egyesülethez. Példaként említette, hogy Bodokon, Kökösben és Alsórákoson óvodások állítottak össze ajándékcsomagokat, és Brassó megyéből is küldtek hasonlókat, a sepsiszentgyörgyi Mikes Kelemen Líceumban pedig 22 osztály kapcsolódott be a gyűjtésbe, a tanintézményből az előző napokban mintegy 350 doboznyi meglepetéscsomagot vettek át.

Maros megye több településén is eredményes volt az akció, az ott készült ajándékokat a szervezet önkéntesei juttatják el a térségben élő rászorulókhoz – vázolta az egyesület vezetője. Megjegyezte, mivel számos óvodás csoportban készültek ajándékdobozok, úgy döntöttek, hogy a főként 3–6 éves korcsoportot célzó adományokat elszigetelt falvakban osztják szét a gyermekek között. Az egyesület harmadik éve ajándékozza meg a bikfalvi és a szépmezői óvodásokat, idén pedig kis erdővidéki falvakba, így például Kisbaconba, Bodosba is eljuttatják az apró meglepetéseket rejtő dobozokat. Bács Emese elmondta, ezekben a kis közösségekben általában kevesebb a munkalehetőség is, a családok bevételei szűkösebbek, ezért döntöttek úgy, hogy karácsony közeledtével egy kis örömet szereznek az ott élő kisgyermekeknek.

Aki csatlakozna a civil szervezet karácsonyi akciójához, vasárnapig még átadhatja adományát, ajándékcsomagját az önkénteseknek, de akár a gyűjtőpontokra is bevihetik (ezek jegyzéke elérhető a szervezet Facebook-oldalán). Még egy esély az adományozásra kedd este lesz, 19 órakor a Székely Mikó Kollégium konferenciatermében lépnek fel Molnár Enikő modern táncosai, a karácsonyi előadásra belépő helyett 15 lej értékű édességet, alapélelmiszert, higiéniai és tisztálkodó szereket lehet vinni – ezek szintén az Életmentő Kupakok Egyesület által támogatott több mint hetven családhoz, illetve mintegy húsz egyedül élő kisnyugdíjashoz jutnak el.

Bács Emese megjegyezte, az adományozáson túl maradandó emlékkel, értékkel is próbálnak kedveskedni a gyermekeknek, Szépmezőn az óvodások karácsonyi műsorát Szabó Enikő mesemondó történetei is színesítik majd.