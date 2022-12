Avantgárd és szürrealizmus

Mint dr. Bordás Beáta, az EMŰK vezetője a tárlatot bemutató beszédében kiemelte, a sepsiszentgyörgyi kiállításra a gyűjtemény legjavát válogatta ki, elsősorban az erdélyi alkotók bemutatására törekedve. Felelevenítette, dr. Kovács Ádám – aki egyébként jogot és közgazdaságtant tanult és informatikai céget vezet – a kolozsvári szürrealisták alkotásaival alapozta meg gyűjteményét, amely az elmúlt 22 év során oly gazdaggá vált, hogy mára megkerülhetetlen az erdélyi művészet kutatói számára, hiszen a gyűjtemény az 1960-as és 1980-as évek előtti és utáni időszakokból származó művekkel is gyarapodott, a nagybányai iskolától a kortárs kolozsvári festőiskola képviselőin keresztül a magyarországi neoavantgárdig. Az EMŰK-ben kiállított mintegy 130 műalkotás elsősorban az elmúlt száz év kolozsvári művészetéről nyújt összegzést, de láthatóak a tárlaton a 20. század eleji magyar művészet kiválóságainak munkái is vagy a hatvanas-hetvenes évek magyarországi neoavantgárdjának jó néhány jellemző alkotása, illetve szerepel a művek között számos nemzetközileg elismert román alkotó munkája is.

Dr. Kovács Ádám elismerőleg szólt a kiállítás berendezéséről, kiemelve, a műalkotások sokkal jobban mutatnak múzeumi környezetben, mint otthoni helyükön. A tárlatra beválogatott műalkotásokat értékelve elmondta, sok olyan művésztől is látható itt alkotás, akik még nem szerepelnek erdélyi közgyűjteményekben, illetve akik még nem annyira ismertek, végezetül pedig elfogadta Bordás Beáta felkérését egy januári tárlatvezetésre – amely, olvasva a kiállítás katalógusába a gyűjtő által írt bevezetőt, rendkívül érdekesnek ígérkezik.