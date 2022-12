Csak azért is könyv

Következő írásunk

A baróti karácsonyi vásár nemcsak erdővidéki, de környékbeli városok kézműveseit is vonzotta. Hogy megérte-e nekik esetenként bő száz kilométert utazni, az az érdeklődők számát elnézve kétséges, ám az ünnepekre készülő helyiek jól jártak: tényleg színes volt a kínálat. Jutott angyalfia idősnek, fiatalnak, gyereknek, asszonynak és férfinak is, beszerezhető volt a karácsonyi lakomához szükséges jó néhány alapanyag is.