Az Egyesült Államok nagy hatótávolságú Patriot légvédelmi rakétarendszert ad Ukrajnának – jelentette be hivatalosan Joe Biden elnök, amikor a Fehér Házban szerdán fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt.

Joe Biden a négyszemközti megbeszélés előtt megemlékezett arról, hogy 300 napja tart a háború, és megerősítette: az Egyesült Államok és szövetségesei Európában és másutt továbbra is gondoskodni fognak arról, hogy Ukrajna rendelkezzen a szükséges pénzügyi, humanitárius és biztonsági segítséggel. Kijelentette, ő és az ukrán elnök is békét akar, és ennek egyszerű módja az lenne, ha Vlagyimir Pu­tyin orosz elnök úgy döntene, hogy kivonul Ukrajnából. Ez viszont most nem fog megtörténni – jegyezte meg Joe Biden, s hozzáfűzte: az Egyesült Államok és szövetségesei a további segítségnyújtásra fordítják figyelmüket, hogy Ukrajna legyen képes győzni a harctéren. Az Ukrajnának küldött amerikai pénz nem adomány, hanem befektetés a globális biztonságba és demokráciába – jelentette ki az ukrán elnök az amerikai Kongresszusban tartott beszédében szerda este. Zelenszkij azt ígérte, hogy a támogatást a lehető legnagyobb felelősséggel használják fel, ami segítséget ad ahhoz, hogy felgyorsítsák a győzelmet.

Volodimir Zelenszkij washingtoni látogatásáról hazafelé tartva Andrzej Duda lengyel elnökkel találkozott Rzeszów város repülőterén. Beszámolt amerikai látogatásának részleteiről, és a kétoldalú kapcsolatok alakulását is megvitatták.