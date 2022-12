Meráni Gertrúd

Magyarország középkori történetében kevés királyné akad, akinek nevét nem csak a korszak kutatói tartják számon, hanem a közgondolkodás is. Katona József drámájának köszönhetően Gertrúd feltétlenül e kivételek közé tartozik. A Bánk bán feleségén esett gyalázat históriáját, az idegen udvaroncok igáját nyögő ország népének Tiborc szájába adott panaszát vagy éppen a Gertrúd királyné elleni merénylet történetét alighanem azok is ismerik, akik az Árpád-kor iránt amúgy nem különösebben érdeklődnek.

Gertrúd, aki életében a korabeli magyar politika egyik meghatározó szereplője volt, halálában a kultúrtörténet és az irodalomtörténet részévé vált. Széles körű ismertségét elsősorban Katona Józsefnek köszönheti, aki – alapos forráskutatások után – a Bánk bán előszavában ekképp sommázta véleményét II. András meggyilkolt hitveséről: „Gertrudist se reméljük igen angyalnak.”



Származása

Gertrúd, II. András magyar király (sz. 1176 k., ur. 1205–1235) első felesége 1184–1186 körül született. Apja, Berthold a bajorországi Andechs grófja, valamint Krajna és Isztria őrgrófja volt, aki 1171-ben lett Meránia (vagyis az adriai tengermellék) hercege, s ezzel a Német-római Császárság legszűkebb politikai elitjét tömörítő birodalmi fejedelmek (Reichsfürsten) sorába emelkedett. Gertrúd anyja, Rochlitzi Ágnes a wettini grófi családból származott.

A későbbi magyar királynénak hét (más vélekedések szerint nyolc) testvére volt, s csaknem valamennyien fontos szerepet játszottak a 12–13. század fordulójának európai, illetve birodalmi politikájában. A fiúk közül Ottó és Henrik apjuk örökébe léptek annak 1204-ben bekövetkezett halála után: előbbi a merániai herceg, utóbbi az isztriai őrgróf címet viselte. Egbert papi pályát futott be, s 1203-ban Bamberg püspökévé szentelték; az ifjabb Berthold pedig követte Gertrúdot Magyarországra, s itt egyebek mellett a kalocsai érseki székbe ült, majd nővére halála után, 1218-ban aquileiai pátriárka lett.

Gertrúd lánytestvéreit apjuk igen előnyösen házasította ki. A később szentként tisztelt Hedviget I. (Szakállas) Henrik, Szilézia (1201–1238) és Nagy-Lengyelország (1232–1238) hercege vette nőül 1188–1192 körül; a korabeli Európa legszebb asszonyaként ünnepelt Ágnest pedig II. Fülöp Ágost francia király (1180–1223) 1196-ban (bár 1200-ban pápai nyomásra el is taszította). Berthold meráni herceg és Ágnes hercegné gyermekei közül csak Mechtild leányuk nem vett részt ismereteink szerint korának politikai életében, ő ugyanis 1214-ben kolostorba vonult.



Politikai házasság

Gertrúd és a magyar András herceg, a későbbi II. András király házasságkötésének időpontját nem ismerjük, vélhetően valamikor 1197 és 1203 között tarthatták az esküvőt. Az viszont gyanítható, hogy a frigyet erőteljes politikai érdek motiválta. András ugyanis nem nyugodott bele, hogy apja, III. Béla király (1172–1196) halála után Magyarország trónja az elhunyt uralkodó idősebb fiának, Imrének (1196–1204) jutott, míg neki, az ifjabbnak be kellett érnie – becses forrásunk, a 13. századi Kölni Királykrónika szavait idézve – „néhány várral, nagybirtokokkal és (…) végtelen sok pénzzel”. Az ifjabb királyfi tehát fegyvert fogott bátyja, a koronás uralkodó ellen: többször is kiújuló trónviszályuk 1197-ben kezdődött, s utolsó felvonása csupán 1203-ban ért véget Imre győzelmével.

A küzdelemhez András nemcsak hazai, de külföldi támogatókat is keresett, mivel pedig 1197–1198 folyamán, majd 1200–1203 között hercegként éppen a magyar fennhatóság alatt lévő horvátországi és dalmáciai területek élén állt, kézenfekvő döntés lehetett, hogy az ezek tőszomszédságában fekvő német-római birodalmi hercegség, Meránia urával kössön házassággal is megpecsételt szövetséget. A merániai herceg leányát, Gertrúdot éppen akkor említik forrásaink első ízben András feleségeként, amikor arról számolnak be, hogy Imre király 1203-ban végre foglyul ejtette és börtönbe vetette öccsét, annak hitvesét pedig eltávolította az országból és hazaküldte a szüleihez.

Alig egy esztendővel később azonban András (és ezzel Gertrúd) szerencséje megfordult. Imre király valószínűleg súlyos betegségbe eshetett, mert 1204 nyarán elkezdte előkészíteni nagyjából ötesztendős kisfia, László hatalomátvételét. Ellenfelét, a börtönéből időközben kiszabadult Andrást azzal igyekezett kiengesztelni, hogy halála esetére a trónörökös gyámjává és az ország kormányzójává tette őt. Amennyiben Imrének mindezzel az volt a célja, hogy öccse hatalomvágyát jóllakassa, úgy számításai nem igazolódtak: András a bátyja halálát követően fél éven belül elűzte az országból Imre özvegyét, Aragóniai Konstanciát és a gyermek III. Lászlót (1204–1205), aki 1205 júniusában Bécsben meg is halt. Gertrúd férje előtt így végre megnyílt a magyar trónhoz vezető út.

András vélhetőleg már kiszabadulása után, 1204-ben visszahívta maga mellé feleségét, házasságukból a későbbiekben összesen három fiú és két leány származott.



Meráni udvaroncok térnyerése

Gertrúd azonban a feleség hagyományos értelemben vett középkori szerepkörén jócskán túlnőve az országos politikában is komoly hatással volt férjére. Apoldai Dietrich, a 13. század második felében alkotó türingiai történetíró alighanem joggal jegyezte fel róla, hogy „erélyes és kemény asszony volt, aki a női elmésséget férfiúi lelkülettel vegyítvén intézte az ország ügyeit”.

Gertrúdot idővel több rokona és híve is követte Magyarországra. Vélhetően 1206 végén vagy 1207 elején érkezett a magyar udvarba Berthold, a királyné öccse, akit a kalocsai székesfőkáptalan – bizonyára királyi nyomásra – nagyjából éppen ekkor kalocsa–bácsi érsekké is választott. Az ez idő szerint nagyjából huszonöt esztendős Berthold nemcsak a főpapi szolgálat betöltéséhez kánonjogilag előírt harminc­éves életkort nem érte még el, de egyébként is teljesen tájékozatlannak mutatkozott az egyházi jogban és a szónoklattanban. III. Ince pápa (1198–1216) először nem is volt hajlandó megerősíteni a jelölést. Végül nagy nehezen sikerül elérni, hogy a római egyház feje legalább választott érsekként elismerje a királyi pár rokonát, kikötve azonban, hogy a felszenteléssel várni kell, amíg Berthold be nem tölti a harmincéves kort. Gertrúd öccse nem érte be magas egyházi hivatalával, hanem komoly világi méltóságokat is megszerzett: 1209–1212 között dalmát–horvát bán volt, majd 1212–1213-ban erdélyi vajda – mindebben valószínűleg komoly segítségére volt nővére támogatása is.

Kevéssel Berthold után, 1208-ban Gertrúd újabb két fivére érkezett Magyarországra. Történt ugyanis, hogy Sváb Fülöp német királyt 1208. június 21-én meggyilkolták. Mivel a merényletet a bambergi püspöki palotában követték el, a bűnrészesség vádja Egbert bambergi püspökre és bátyjára, Henrik isztriai őrgrófra – Gertrúd testvéreire – is rávetült. IV. Ottó király mindkettejüket birodalmi átokkal sújtotta (ami egyebek mellett azt jelentette, hogy javaikat elkobozták, személyüket pedig a továbbiakban nem védte a törvény, tehát bárki megölhette őket). Egbert és Henrik ezért aztán II. András udvarába menekült, s 1211-ig itt is maradtak, mígnem az időközben császárrá koronázott IV. Ottó – feltételezhetően a magyar király közbenjárására – hatályon kívül helyezte a Gertrúd fivéreire kimondott birodalmi átkot, s visszahelyezte őket javaikba.

A fenti példák talán elégségesen bizonyítják, hogy II. Andrásnak komoly külpolitikai erőfeszítéseket kellett tennie felesége rokonsága érdekében: Berthold ügyében a pápával, Egbert és Henrik ügyében pedig a korszak legjelentősebb európai nagyhatalmával, a császársággal szemben kellett talán diplomáciai konfliktust is vállalnia. Nyugodtan kijelenthetjük tehát, hogy Gertrúd királyné személye nagymértékben meghatározta a korabeli Magyarország külkapcsolatainak alakulását.



Belső konfliktusok

Forrásaink tanúsága szerint II. Andrásnak nemcsak a külpolitika küzdőterén, de idehaza is komoly konfliktusokkal kellett szembenéznie Gertrúd támogatottjainak érdekében. Némiképp meglepő módon erről elsősorban a külföldön keletkezett kútfők számolnak be. Az elzászi területen lejegyzett Marbachi Évkönyv szerint a királyné későbbi meggyilkolásának is az volt az oka, hogy „a mindenfelől odaérkező németek iránt bőkezű volt és nagylelkű, és szükségükben mindenben a segítségükre sietett”. A 13. század elejének gyér hazai okleveles anyagában két konkrét példával tudjuk ezt szemléltetni: 1209-ben az uralkodó kimondottan Gertrúd és testvérei kérésére adományozta meg a német származású Adolf prépostot, illetve 1211-ben Ber­thold érsek közbenjárására juttatott földet és pénzbeni jövedelmeket bizonyos Lenguernek. Egyes értelmezések szerint erre a helyzetre vonatkozik III. Béla király névtelen jegyzőjének, a kortárs Anonymusnak a megjegyzése A magyarok cselekedetei című munkája 9. fejezetében: „Pannónia földjéről Attila király halála után a rómaiak azt mondták, hogy legelő, mivel nyájaik Pannónia földjén legeltek. Joggal is mondták, hogy Pannónia földje a rómaiak legelője, mivel most is a rómaiak (vagyis a Német-római Birodalomból érkezett németek – K. T.) legelnek Magyarország javaiból.”



Merénylet

A szakirodalom többnyire úgy vélekedik, hogy a német udvaroncok térnyerése – illetve ezzel párhuzamosan a régebbi magyarországi arisztokrácia háttérbe szorulása – a királyné ellen fordította a hazai előkelőket, s végső soron ez vezethetett a Gertrúd elleni végzetes merénylethez. 1213. szeptember 28-án ugyanis néhány magyar nagyúr – köztük Turoy fia Péter ispán, Kacsics nembéli Simon és a korábban nádori méltóságot viselő Bánk ugyancsak Simon nevű veje – megtámadta a vadászaton lévő királyné sátrát a pilisi erdőben: Gertrúdot me­ggyilkolták, a környezetében lévő Ber­tholdot pedig megverték. II. András éppen távol volt hitvesétől, mivel hadai élén Halics ellen vonult, s már az ország északkeleti határához közeledve, a bodrogközi Leleszen értesült felesége haláláról. Gertrúdot a merénylet közelében álló pilisi ciszterci monostorban temették el (feltételezett sírját 1981-ben tárta fel Gerevich László az egykori templom főoltára előtt).

A középkori magyar történelem kevés eseményét említi olyan sok külföldi forrásunk, mint ezt a királynégyilkosságot: Itáliától a német területekig és Halicstól Angliáig nagyjából három tucat kútfő számol be róla. A merénylet okát ezek általában kétféleképpen jelölik meg. A magyar arisztokráciá­nak a német jövevényekkel szemben táplált ellenséges indulatait főképp olyan szövegek láttatják a tragédia hátterében, amelyek német területen keletkeztek a 13. század első felében, vagyis röviddel az események után. Ezeknek a közel egykorú feljegyzéseknek természetesen kiemelkedően magas a forrás­értékük: a korszak kutatói is jobbára ezek tanúságtételét fogadják el.

Más kútfők viszont sokkal regényesebb magyarázatot adnak a tragikus eseményre: a királyné halálát az egyik udvarbéli előkelő, Bánk bosszújaként értelmezik. A történet e változata szerint Gertrúd öccse, Ber­thold (és nem Ottó, ahogy az Katona József drámájában szerepel) szemet vetett a magyar nagyúr gyönyörű hitvesére, és a királyné segítségével erőszakot tett rajta; Bánk pedig ezek után fegyverrel vett elégtételt a becsületén esett sérelemért. A magyar Képes Krónikában mindez a következőképp szerepel: „Oh, fájdalom! Az említett úrnő – kétségkívül az emberi nem ellenségének sugalmazására – Bánk bánnak, a nagyságos előkelőnek a feleségét erőszakkal kiszolgáltatta az egyik nála vendégeskedő fivérének, hogy az megbecstelenítse. Emiatt ez a Bor nemzetségből származó Bánk irgalmatlanul megfürdette kardját a királyné vérében, és szörnyű sebbel megsebezve az Úr 1212. (valójában 1213. – K. T.) évében meggyilkolta. Testét a szürke barátok pilisi monostorában temetik el. Megölése miatt sírás hangjától volt hangos egész Pannónia, s kárhozatos és rettentő vérontás következett Bánk bán egész nemzetségében.”

Ez a história kizárólag olyan kútfőkben fordul elő, amelyeket 1270 után – vagyis a gyilkosság időpontjánál legalább mintegy hat évtizeddel később – jegyeztek le. Hitelével szemben komoly kételyeket ébreszt, hogy Bánk a merénylet után még évekig II. András kormányzatának tagja maradt: utoljára 1222-ben említik forrásaink mint királyi udvarispánt.

Gertrúd megöletését a fentiek figyelembevételével a modern szakirodalom elsősorban a német udvaroncok elűzését célzó politikai gyilkosságként értékeli, nem pedig a magyar előkelő bosszújaként.



János érsek levele

A királyné halálhírét közlő szövegek között akad a merénylet tényének rögzítésére szorítkozó, szűkszavú beszámoló és bőbeszédű – adott esetben igencsak elfogult vagy éppen már-már meseszerűen csodálatos – történetírói alkotás is. Gertrúd családja számára nyilvánvalóan kellemetlen volt, hogy rokonukat némely kútfők kerítőnői szereppel vádolják, így az andechsi grófok temetkezési helyén, a diesseni ágostonos monostorban a 14. század elején a történetnek egy olyan változatát is kidolgozták, amely egyenesen szentként tüntette fel a meg­gyilkolt királynét.

Bizonyára sokak előtt ismeretes János esztergomi érsek állítólagos levele is, amelyet a főpap néhány forrásunk szerint a Gertrúd ellen összeesküvést szövő magyar előkelőkhöz intézett, s amely a központozás megváltoztatásával a merényletre való felbujtásként vagy éppen ellenkezőleg: tiltásként is értelmezhető: „A királynét megölni nem kell félnetek helyes, ha mindenki beleegyezne én nem ellenzem.” Nem tudhatjuk kétséget kizáróan, hogy ilyen levél tényleg létezett-e. Az mindenesetre biztos, hogy a történetet már a középkorban is mesélgették mint a kétértelmű fogalmazásmód iskolapéldáját – a szó szoros értelmében iskolai példaként, ugyanis az egyetemi oktatásban a szónoklattani ismeretek között is szerepelt.

Signai Buoncompagno 1235 előtt készült retorikai tankönyvéből való a következő, kétes forrásértékű idézet: „Miképpen hozott létre Ince pápa kétértelműséget a pontozás megváltoztatásával. Bevádolták Ince pápa előtt az esztergomi érseket a királyné halálával kapcsolatban egy levél miatt, amelyet a gyilkosokhoz intézett, és amelynek a tartalma ez volt: A királynét megölni helyes félni nem kell, és ha mindenki beleegyeznék én nem tiltakozom.” A levél állítása világos volt, és elégséges bizonyítéknak tűnt. De a pápa, aki erősen pártját fogta az érseknek, ekképp kezdte megváltoztatni a szüneteket. A királynét megölni helyes félnetek – és a félnetek után pontot tett. Ennél a kifejezésnél is: nem kell – mondathatárt hozott létre egy ponttal. És ha mindenki beleegyeznék – ide vesszőt tett; aztán azt mondta: én nem – és lezárta a mondatot. Végül ennél a szónál: ellenzem – végső mondathatárt hozott létre egy ponttal. Ekképp pedig – nem mint bíró, hanem mint barát – felmentette az említett érseket Magyarország királyának vádja alól.

Körmendi Tamás (Rubiconline)