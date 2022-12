Rászorulókon segített a tejszövetkezet

A Kézdi Lacto Coop Tejszövetkezet december elején indította el kézdivásárhelyi feldolgozóját, ahol tartós (UHT) tejet, vajat, cukrász- és főzőtejszínt, valamint fagylaltalapot gyártanak február elsejétől.

Az első ízben legyártott és csomagolt, több mint ezer liter tejet szétosztották a Dévai Szent Ferenc Alapítvány által működtetett kézdi- és orbaiszéki nappali központokban, a szentléleki Szent Klára, a lemhényi, sepsiszentgyörgyi és hidvégi idősotthonokban, a Szentkereszty Stephanie Gyermekotthonban és a hozzá tartozó egységekben, a céhes városi egyházaknak, de támogatták a kézdivásárhelyi Rotary Klub által szervezett Mindenki karácsonya rendezvényt is. Hálásan fogadták az adományt a baróti családi házban és gyerekotthonban, valamint a sepsibükszádi Szent Piroska Gyerekotthonban is. Kiemelten figyeltek a szórványvidékre, így a Brassó megyei Krizba községbe, az evangélikus egyház karácsonyi szeretetcsomagjaiba is került Kézdi tej.

A szövetkezet és partnerei az új évben is folytatni kívánják akciójukat.