Ifjúsági terem Felsőlemhényben

Az ötvenszázalékos önrészt a lemhényi önkormányzat költségvetéséből teremtették elő. A Lemhényi Ifjúsági Szervezetnek (LISZ) is ugyanabban az épületben biztosítottak székhelyet. A helyiséget tévével, kivetítő vászonnal, nyomtatóval, laptoppal és fényképezőgéppel látták el. A teremben asztaliteniszezni is lehet. Ezen kívül asztalokat, székeket, szekrényeket és polcokat is vásároltak. Jénáki Csongor polgármester elmondása szerint, mivel nagy értékű tárgyakról van szó, minden valószínűség szerint az ifjúsági szervezetnek fogják leltáron átadni.

Az egykori óvoda tetőzete önerőből újult meg, az épület teljes felújítására és energetikai hatékonyságának növelésére pedig a Helyi Fejlesztések Országos Programja keretében pályáztak sikeresen.