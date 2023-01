Csodás bodosi csillagének

Hirdettük a szeretetet helyben, a környéken, a világon szerteszét, hiszen megtapasztaltuk. Földre szállt egykoron és szívünkbe költözött a mában. A mennyei szeretet áradásaképpen tapasztalhatta meg a csoport a verőfényes tenger, az adriai part áldásait, kikapcsoló és gazdagító ajándékait. Lelkesedésünk pedig megmaradt, hiszen a jó mag jó földbe hullott. Folytattuk, s a cél is ugyanaz maradt.

2022-ben is hirdettük a szeretetet, szállt az örömhír a világ négy tájára. Közben varázslatos érzések uraltak minket: éber csillagok voltunk a ragyogó mennybolton; napkeleti királyokként követtük azt a csillagot tömjénnel a zsebünkben, csodával a szívünkben; jászolként kitárulkoztunk, szalma-ölünkben ringatva a kisdedet és álmainkat; fenyőfákon csilingelő csengők csillogó csodahangján dicsértük a szüzet, örök örökséget nyerve emígy. Az égtájak angyalai, pásztorai bizonyságot tettek, mire a teljes falunépe szállást adott a szent családnak újra, befogadta otthonába és szívébe. Innen pedig szerteáradt Erdővidéken, de megérintett messze távolban lévőket és ismeretleneket is. Sok szív kitárult, sok lélek megnyílt a befogadásra, így vált teljessé a gyermeki betlehemes játék civilizációs, hagyományápoló, közösséget formáló, ifjúságot nevelő és értékmentő küldetése.

Hálás a szívünk a szeretetért és a lehetőségért. Köszönet illessen mindenkit, aki bármilyen módon része és formálója volt ennek a teljességnek. Hasonlóan az Európai Magyar Fiatalokért Alapítványt és annak hittel, kitartó fáradozással szolgáló vezetőit, akik vatikáni és brüsszeli, egyházi és világi legfelsőbb fórumok által is igyekeznek hitelesen hirdetni, hogy az ilyen és hasonló, a világ minden tájára és messzeségéig ható apró, helyi értékteremtő és megőrző kezdeményezések a fizikai, szellemi és lelki megmaradásunk és a jövő értékes építésének és ifjúságnevelésének a kulcsai. Istennek hála, amiért emberi kézbe adta a jóra való szabad kezdeményezést is, és amiért az Ő segítségével 2022 karácsonyán is megvalósult a bodosi verőfényes csodás csillagének.

Iszlai Júlia