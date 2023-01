A Nemzeti Liberális Párt (PNL) tartja magát a koalíciós megállapodáshoz, és továbbra is az egységes adókulcs híve – közölte tegnapi sajtótájékoztatóján Nicolae Ciucă kormányfő. Bejelentette azt is, hogy a párt vezetősége jóváhagyta az új oktatási törvények tervezetét, a Lucian Bode belügyminiszterrel kapcsolatos plágiumvádakról azonban nem kívánt nyilatkozni.

A PNL országos politikai bürójának ülése után nyilatkozó Nicolae Ciucă elmondta: az oktatási miniszter ismertette a tervezeteket, amelyeket jóvá is hagytak. A másik két kormánypárt képviselőinek a soron következő koalíciós egyeztetésen mutatják be a jogszabályjavaslatokat, és ez alkalommal elfogadásuk menetrendjéről is dönteni fognak. Nicolae Ciucă emlékeztetett, hogy az új oktatási törvények elfogadása az országos helyreállítási terv (PNRR) egyik célkitűzése, ezért a tervezeteket mielőbb jóvá kell hagyni. Úgy vélekedett, a parlamentnek legkésőbb március végéig, április elejéig el kell fogadnia a két törvényt.

A kormányfő a Lucian Bode elleni plágiumvádak ügyében kitérő választ adott. „Romániában létezik igazságszolgáltatás. Megvárjuk, hogy járjon le a bírósági per, és amikor jogerős ítélet születik, akkor állást foglalunk” – jelentette ki Nicolae Ciucă. Amikor az újságírók szembesítették Klaus Iohannis államfő 2021-es nyilatkozatával, amely szerint a plágiummal gyanúsított köztisztségviselőknek le kellene mondaniuk, a miniszterelnök kijelentette: „Az ország elnökének ezt a nyilatkozatát mindannyian fontosnak tartjuk, csakhogy ez egy olyan folyamat, amely még nem zárult le jogerős bírósági döntéssel.”

Arra az újságírói kérdésre, hogy voltak-e tárgyalások a koalícióban a munkabérek adóterheinek csökkentésére vonatkozó szociáldemokrata javaslatról, Nicolae Ciucă így válaszolt: a liberálisok továbbra is támogatják az egységes adókulcsot, mert a romániai jövedelmek közötti nagy eltérések miatt még mindig indokolt az alkalmazása. Emlékeztetett arra, hogy a koalícióban tavaly is voltak vitáik a Szociáldemokrata Párttal (PSD) az adótörvénykönyv módosításáról. Úgy fogalmazott: a jelenlegi gazdasági helyzetben „kissé kockázatosnak” tartaná újranyitni ezeket a vitákat, miközben az adótörvénykönyv idei előírásai még nem is fejtették ki a hatásukat. Azt viszont elismerte, hogy a munkabérek romániai adóterhei a legmagasabbak közé tartoznak Európában. Hozzátette: akkor lehet majd tárgyalni az esetleges csökkentésükről, ha „a munkabérek adóterhei egyensúlyba kerülnek a más jellegű adóintézkedésekkel”.

A kormányfőcseréről szólva Ciucă leszögezte: a PNL ragaszkodik ahhoz, hogy a májusi kormányfőcserét a koalíciós megállapodásban foglaltaknak megfelelően bonyolítsák le. Kifejtette: jelenleg érvényben van egy egyezség, amelyet a koalíció összes tagja támogat, és a liberálisok tartják magukat az előírásaihoz. Hozzátette, hogy a PNL ellenzi a megállapodás újratárgyalását. „Ezt a szerződést mindannyian aláírtuk, úgyhogy tartsuk magunkat hozzá” – jelentette ki. Ciucă szerint haszontalanok a miniszterelnök-cseréről folytatott viták, ennél fontosabbak most a kormányzással, a kormányprogram célkitűzéseinek teljesítésével, a reformokkal kapcsolatos kérdések.

A PNL elnökének beszámolója szerint Dan Motreanu első alelnök vezényletével a liberálisok egy csoportja február végéig kidolgozza a kormányfőváltás előkészítésének stratégiáját, amelyet a következő ülésén fog jóváhagyni a párt vezetősége. Ennek a csoportnak a feladata lesz a liberális miniszterek teljesítményének elemzése is. Újságírói kérdésre válaszolva Ciucă nem zárta ki, hogy a PNL változtatni fog a kormánycsapatán a miniszterelnök-csere után.

Arra kérdésre, hogy bízik-e a PSD-ben, a PNL elnöke kijelentette: „A bizalom idővel alakul ki, a kölcsönös tisztelet révén. (...) Úgy gondolom, most már elmondhatjuk, hogy van köztünk egyfajta bizalom, függetlenül a kontextustól és a mindkét oldalon zajló vitáktól.”