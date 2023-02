Kovásznán alacsony költséggel, hóágyúk nélkül nem lehet üzemeltetni a Lőrincz Zsigmond Sípályát, a körülmények nem hasonlíthatók össze a tengerszint fölött 1000–1500 méter magasan lévő pályákkal. Amint Gyerő József polgármester tájékoztatott: a síszezont nem tudják beindítani, mert elromlott a szivattyú, amely a víztározóból a hóágyúkat tápláló vezetékbe nyomja a vizet. „A szivattyút jelenleg javítják, de ha el is készül, akkor is kétséges, hogy a jelenlegi energiaárak mellett bevállaljuk-e a pálya műhóval való beágyúzását. A napokban lehullott hó nem elegendő ahhoz, hogy a pályát normális körülmények között tudjuk működtetni. Ehhez nagyobb mennyiségű természetes hóra van szükség, mert a rendelkezésünkre álló három hóágyú csak besegít, nincs akkora szórásuk, hogy az egész sípálya felületét tudják takarni. Ugyanakkor a helyi költségvetés kárára sem szeretnénk dolgozni. Már így is félek a villanyszámláktól, tudniillik a korcsolyapályát január 13-án beindítottuk, s amikor egy héttel ezelőtt a hőmérő pár napig plusz fokokat mutatott, a korcso­lyapálya hűtőberendezését működtető mindkét nagy fogyasztású villanymotor éjjel-nappal megállás nélkül üzemelt, hogy a jég ne olvadjon meg. Gondoltuk, ennyi ál­dozatot vállalunk, ha a sípálya nem is működik, legalább korcsolyázásra legyen lehetőség” – mondta a polgármester.

A jégpálya hétfőtől péntekig 15–21, szombat-vasárnap 10–21 óráig tart nyitva, használati díja 12 lej 90 percre, 5 év alatti gyermekek felnőtt kíséretében ingyenesen vehetik igénybe. Diákok, egyetemisták (25 éves korig) és nyugdíjasok 50 százalékos kedvezményben részesülnek. A polgármesteri hivatal honlapján a korcsolyapályát élőben is lehet követni.