Újraindítják a marosludasi cukorgyárat

A Tereos tavaly jelentette be, hogy bezárja a marosludasi gyárat, melyet 2012-ben vásárolt meg; ezután a környékbeli cukorrépa-termesztők megpróbálták meggyőzni a cégvezetést, adja el az általuk létrehozott társulásnak a részvényeket, hogy ezáltal megmeneküljön a térség fő iparága. Sokáig úgy tűnt, hogy nyélbe is ütik az üzletet, ám a cég az utolsó percben másik ajánlat mellett döntött. Az új tulajdonosok az élelmiszeriparban érdekelt romániai vállalkozók – egyikük, Mihaela Neagu tavaly a másik, még működő erdélyi cukorgyárat, a Brassó megyei Botfaluban lévő üzemet is felvásárolta, és úgy nyilatkozott, hogy újra kívánja indítani az erdélyi cukorgyártást, és ehhez próbál állami támogatást is szerezni; a gyártósorok korszerűsítését uniós pályázatok révén oldaná meg. Elmondta, hogy tárgyalásokat folytatnak a cukorrépa-termesztőkkel, és biztosította a marosludasi üzem alkalmazottait, hogy megőrizhetik munkahelyüket.