– Miért mentél ki anno az Államokba?

– Mindig vágytam arra, hogy megnézzem Amerikát, hogy megtapasztaljam a nagy amerikai álmot. Az egyetemi évek alatt nem jött össze, de 2005-ben végre sikerült kijutni egy H2B ideiglenes munkavízummal, amely hat hónapra szólt. Akkor még nem gondoltam, hogy tizenöt év lesz belőle. A munkaszerződésem Gulf Shoresba, Alabama államba szólt, ahol egy vidámparkban végeztem különböző lóti-futi munkákat minimálbérért, ami akkoriban 6,75 dolláros órabért jelentett adózás előtt. Emellett még esténként dolgoztam egy vendéglőben, nyolc dollárért mosogattam, majd kilencért konyhai segéd lettem. Néhány hónap után a New York melletti Connecticut államba költöztem, mert ott sok magyar élt, és jó pár székely is. Finta Józsi barátomnál hat hónapig gipszkartongletteléssel foglalkoztunk, majd másfél évig pizzafutár voltam a Domino’snál. Heti 60–80 órát dolgoztam, és közben keményen spóroltam, hogy saját vállalkozást tudjak indítani. 2007 nyarán számítógép-javító és -karbantartó céget nyitottam, és azóta is magánvállalkozó vagyok. Jelenleg a YouTube a főállású foglalkozásom, ahol Székely Vegán néven videókban osztom meg a kalandjaimat és a mindennapi életemet is már kb. tíz éve. Nagy változások kezdődtek az életemben 2010-ben. Egészséges életmódra váltottam, és úgy éreztem, hogy szintet kell lépnem az életem más területein is. Hirtelen rádöbbentem, hogy nem akarom taposni a fogyasztói társadalom mókuskerekét, vagy legalábbis nem olyan mértékben, mint eddig. Több időt szerettem volna fordítani olyan dolgokra, amiket igazán szeretek csinálni. Alkotni szerettem volna, nem csak robotolni.

– Így kerültél aztán Floridába…

– 2013-ban otthagytam a városi életet, vidékre költöztem és tanyázni kezdtem Dél-Floridában az Ever­glades mocsár szélén. Nulláról indultam. Kutat fúrtam, házat építettem, gyümölcsfákat ültettem. A sok nehézség ellenére hat gyönyörű évet töltöttem ott, és rengeteg tapasztalatot gyűjtöttem. Hazaköltözés előtt eladtam a floridai birtokomat, azonban az önellátásra való törekvést továbbra is folytatom a székelyföldi és az ecuadori tanyámon. Mindig bio- és permakultúrás módszerekkel, mellőzve minden vegyszert.

– Honnan jött a veganizmus?

– A vegán szó ismeretlen volt számomra 32 éves koromig. Székelyföldön mindössze két vegetáriánust ismertem, és mindig kinevettem őket, amiért nem esznek húst. Akkoriban el sem tudtam volna képzelni, hogy hús nélkül éljek. A nagy változás 2010-ben jött. Akkor már elértem a 100 kilós testsúlyt, és szépen gömbölyödtem a „jó” amerikai koszton. Ráadásul dohányoztam és rendszeresen fogyasztottam alkoholt is. A változásra egy New Yorkban élő székelyföldi lány inspirált, aki ismételten rámutatott az egészségtelen szokásaimra és figyelmeztetett a lehetséges káros következményekre. Eleinte kételkedtem és ellenálltam, de végül erőt vett rajtam a kíváncsiság meg a betegségektől való félelem. Ezért úgy döntöttem, hogy megpróbálok egészségesebben élni és ezzel együtt kipróbálom a növényi étrendet is. Elkezdtem kutatni az interneten, rengeteg témához fűződő cikket és tudományos kutatást böngésztem át. Videókat néztem és könyveket olvastam. Fórumokon kutattam személyes tapasztalatok után, és hasonló érdeklődésű emberekkel ismerkedtem. Minél mélyebbre ástam magam, annál izgalmasabb volt ez a folyamat. Mindennap felfedeztem valami újat. Közben szép lassan átalakultak az étkezési és egyéb életviteli szokásaim is, egyre több gyümölcsöt és zöldséget fogyasztottam. Fokozatosan elhagytam a húsféléket, a tojást és a tejtermékeket. Nagyjából kizártam a csomagolt és feldolgozott ételeket is, arra törekedtem, hogy minél több eredeti állapotú, teljes értékű élelmet fogyasszak. Néhány hónap leforgása alatt teljesen átálltam növényi étrendre, ami nem csak a környezetem, de még számomra is hihetetlennek tűnt.

– Beszámoltál videóidban arról is, hogy ennek tényleg pozitív hatása volt.

– A változás bámulatos volt. A testsúlyom 100-ról 75 kilóra csökkent. Könnyed voltam, és tele energiával. Nem volt többé gyomorsavtúltengés, emésztési zavar, székrekedés, fáradtság és rossz alvás. Nem éreztem ilyen jól magamat tinédzser korom óta. Akkor már nem láttam semmi értelmét a régi életmódomnak, és tudtam, hogy ez a változás tartós lesz. Habár áttértem növényi étrendre, akkor még nem voltam vegán. Eleinte még tévesen én is azt hittem, hogy aki nem fogyaszt állati eredetű élelmiszereket, az már vegán, de aztán megtudtam, mi a különbség. A vegán életmód arról szól, hogy minél kevesebb szenvedést okozzunk érző lényeknek, és ez, ugye, kiterjed életünk sok más területére is, nem csak az étkezésre. Bár kétségtelen, hogy az étkezés fontos és méretes része az életünknek, de ha tényleg állatbarátok vagyunk, és azt szeretnénk, hogy minél kevesebb érző lény szenvedjen és haljon meg miattunk, akkor arra is oda kell figyeljünk, hogy ne vásároljunk állatokból készült ruhákat, cipőket vagy egyéb tárgyakat. Amennyire lehetséges, kerüljük az állatokon tesztelt kozmetikai és egyéb termékeket, ne támogassuk jelenlétünkkel az állatokat használó cirkuszokat stb. Amint megértettem a vegán életfilozófiát, azonnal fel is karoltam. Mivel állatbarát vagyok, és nem szeretek szenvedést meg halált okozni más érző lényeknek, ezért egyértelmű és logikus döntésnek tartottam ezt.

– Nehéz a mai világban ezzel a filozófiával élni?

– Szerintem nem túl nagy erőfeszítés így élni a mai világban. A legtöbb terméknek ma már van vegán verziója is. A vegán életmód nem a tökéletességről szól, hanem arról, hogy kíméljük az állatokat, mindenki a saját lehetőségei szerint. Van, aki többet tud tenni, van, aki kevesebbet, a lényeg a jó irány. Egy állatmentes ellátási lánc nagyban hozzájárulna a bolygónk védelméhez. Óriási mennyiségű erőforrásokat emészt fel az ipari állattenyésztés, hatalmas víz- és légszennyezést okoz. Rengeteg esőerdőt tarolnak le állati takarmány termesztése és legelők létrehozása érdekében, ezzel lerombolva sok állat élőhelyét és a bolygó tüdejét, pusztulnak az óceánok a halászat miatt stb. Tehát mindent összevetve a vegán életmód nagyon pozitív hatással tud lenni az állatok jólétére, a saját és a bolygónk egészségére is. Ezért élek így már tizenkét éve, s merem bátran ajánlani mindenkinek a vegán életmódot és a teljes értékű növényi táplálkozást.

– Milyen érzés volt hazatérni, miként fogadtad a „kitoloncolást”?

– Mindig jó érzés hazatérni. Székelyföldön születtem és nőttem fel, ott él a családom és rengeteg barátom, odafűz ezer emlék, így hát mindig is a szívem csücske lesz ez a hely. Nem toloncoltak ki Amerikából. Ez csak egy tévhit, amely rólam kering az interneten. Az tény, hogy 2018 elején budapesti rossz­akaróim besúgtak az amerikai hatóságoknál túltartózkodás miatt, aminek nyomán letartóztattak, és 35 napot ültem a bevándorlásügyi fogdában, amíg tisztáztuk az ügyet. Aztán kiengedtek, és még maradtam is két évet, körbeutaztam mind az ötven államot, mielőtt hazatértem önkéntesen 2020 elején. Ha nagyon akartam volna, még maradhattam volna, de már amúgy is tervben volt a hazaköltözés.

– Torján elkezdted a nagyszülők házát felújítani. Mi lesz azzal a projekttel?

– A torjai 1,3 hektáros tanya családi örökség anyai ágról. Könczei dédszüleim éltek ott, ők ültették a sok gyümölcsfát és építették a faházat 1935-ben. Hazatérésem óta építgetem és szépítgetem a tanyát, raktam kerítést meg villanypásztort, ültettem 150 új gyümölcsfát, felújítom a régi faházat és a melléképületeket is. Majd szeretnék még néhány vendégházat építeni és agro-faluturizmust működtetni ott.

– Miért vásároltál telket Ecuadorban?

– Már 2016-ban tudtam, hogy néhány éven belül el fogom hagyni Amerikát. Hiá­ba éltem ott tizenévig, soha nem éreztem igazán otthon magam. Idővel csak felütötte a fejét a gyökértelenség, és úgy éreztem, hogy jobb lesz hazatérni, otthon alapítani családot. Viszont szerettem volna, ha van egy meleg, trópusi helyem, ahova el tudok vonulni évente a zord téli hónapokban. Valahova, ahol hasonló életvitelű és gondolkodású emberek élnek. Ezért lettem résztulajdonos 2017-ben a Fruit Haven 2-ben.

– Mi a Fruit Haven projekt? Mi lesz a te parcelládon? Kik vannak egyáltalán ott?

– A Fruit Haven egy vegán ökofaluprojekt Délkelet-Ecuadorban, ahol több hasonló kezdeményezés is van. Célja, hogy olyan embereket vonzzon ide, akik szeretik a permakultúrás biokertészkedést, a vegán/egészséges életmódot és a nyugis, szabad életet. Jönnek ide a világ minden pontjáról, van, aki itt szeretne élni, mások befektetőként, önkéntesként vagy látogatóként vannak itt. Az én parcellámon egy magyar mikroközösséget szeretnék kialakítani, ahová majd jöhetnek mindazok, akik szeretnék megtapasztalni ezt a fajta életmódot, akik szeretnének lazulni, gyógyulni és kikapcsolódni egy gyönyörű trópusi környezetben.

– Befektetést vagy jövőképet látsz benne?

– Mindkettőt. Szeretnék építeni 10–15 bungalót, ezek bérbeadása tartaná fenn ezt a projektet. De azt is szeretném, ha ezek az ökofaluk hosszú távon sikeresek lennének, ezért hát szívesen fektetek bele időt és energiát.

– Ott maradsz vagy hazatérsz?

– A párommal nem tervezzük, hogy itt éljünk egész évben. Zsófi budapesti, úgyhogy tavasztól őszig Budapest és Székelyföld, aztán a téli hónapokban Ecuador szerepel a jövőképünkben.

– Mit tanácsolsz a mai fiataloknak?

– Tegyenek szert minél több önismeretre. Rendezzék a gyerekkori traumáikat. Lássanak világot, majd hozzák haza és osszák meg az ott szerzett tapasztalatokat.

– Hol képzeled el életed további részét, milyen terveid vannak?

– Egyik legfontosabb tervem a közeljövőben a család­alapítás. Zsófival nagyon szeretjük egymást és hosszú távra tervezünk. Hogy hol fogunk élni, az nem annyira fontos, mert mi már bárhol boldogok vagyunk együtt, de szerintem az év kb. kétharmada magyar/székely földön és egyharmada Ecuadorban lesz. Ezenkívül továbbra is szeretném népszerűsíteni és terjeszteni azokat a jó dolgokat, melyeket az évek során tanultam és megtapasztaltam, mint például a vegán/egészséges életmód, a permakultúrás biogazdálkodás, az önellátásra való törekvés, egy szabad életforma.

– Valamikor a Magyar Polgári Szövetség kézdivásárhelyi elnöke voltál, kacérkodtál a politikával is. Követed a politikai történéseket, legyen az erdélyi, világ-, EU- stb. Milyen irányba haladnak, mi a véleményed?

– Figyelem a politikát, mert érdekel, hogy mi történik a világban és helyi szinten is. Ki szoktam néha fejteni a véleményemet az élő adásaimban a YouTube-on. Az utóbbi időben leginkább a geopolitika érdekel. Elkeserítő volt nézni az elmúlt évben ezt a borzalmas, értelmetlen háborút a szomszédban. Hatalmas hibát követett el Putyin. Nincs esélye a Nyugattal szemben. Példaértékű volt az EU és a nyugati világ fellépése meg összefogása. Az EU erősebb és energetikailag sokkal függetlenebb lesz a háború következményeként. A jövőben továbbra is az autokrata rendszerek – az orosz, kínai – gyengülését és a Nyugat erősödését látom. Az emberek a nyugati szabadságra vágynak, nem a keleti elnyomásra.