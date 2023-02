Mint ismert, a január 29-én rendezett, Sepsi OSK–FC U Craiova élvonalbeli mérkőzést az olténiai szurkolók magyarellenes rigmusai miatt Andrei Chivulete játékvezető a 26. percben lefújta, miután előbb hangosbemondó segítségével többször is figyelmeztette az ultrákat, majd félbeszakította a találkozót. A történtek után a közösségi médiában a craiovai ultrák is hangot adtak véleményüknek. A Peluza Sud nem tartja magát bűnösnek, sőt, jelezte, mindent megtesz annak érdekében, hogy „megvédje a hazát”, akár ennél „drasztikusabb megoldásokhoz” is folyamodhat.

Az FC U Craiova vezetősége múlt héten úgy döntött, hogy meghatározatlan ideig zárt kapuk mögött játssza hazai mérkőzéseit. Az olténiai klub korábban közleményben úgy fogalmazott, a szurkolók egy részének sepsiszentgyörgyi viselkedése óriási károkat okozott, és fennáll az a veszély, hogy ezek a megnyilvánulások megismétlődnek.

A botrányt kiváltó craiovai huligánokat támogatta a Dinamo-drukker Cătălin Hîldan szurkolói csoportosulás, amely megjegyezte, hogy korábban a sepsiszentgyörgyi szurkolók ellenségesen viselkedtek a románokkal és a nemzeti himnusszal szemben. A román ultrák a múlt héten online petíciót indítottak, hogy zárják ki a háromszéki klubot minden romániai versenysorozatból, mivel „egy etnikai szempontok alapján létrehozott és közvetve a magyar állam által támogatott csapat, amelynek egyetlen célja, hogy életben tartsa a magyar irredentizmus lángját”.

A sepsiszentgyörgyi esetet követően egy héttel később, február 5-én a háromszéki csapat és a több mint 50 fős szurkolótábora a Mioveni elleni mérkőzés után is idegengyűlölettel szembesült, ugyanis amíg a székely himnuszt énekelték, az Argeș megyei együttes néhány, stadionból kifelé tartó drukkere a középső ujját mutogatva szidalmazta a magyarokat. (miska)