Horthy Miklósra emlékeztek

A Magyar Hiszekegy elmondása után a megjelenteket elsőként vitéz Beke Ernő, az Erdélyi Vitézi Rend hadnagya köszöntötte. „Emlékezzünk vitéz Nagybányai Horthy Miklós kormányzó úrnak a magyar hazát építő munkásságára, megfontolt előrelátó, bölcs tetteire, aki nem az ő egyéni vagyoni gyarapodását tartotta elsődlegesnek, hanem népének, országának jobb létét szorgalmazta, fáradhatatlanul munkálkodva kitűzött céljainak eléréséért. Ezen tettei, munkássága és személyisége nem szabad a múlt feledésébe vesszenek, hálásak kell legyünk mi és az utókor is, hisz Magyarországot az elveszés küszöbén fordította vissza vesztéből a vérzivataros időkben. Horthy Miklós ezt a nehéz, de jó utat választotta és járta, aminek nemsokára meg is lett a megérdemelt, jó eredménye. (...) Fejet hajtunk emléke előtt, nem feledve, hogy a Vitézi Rendnek ő volt az életre hívója, akivel szemben erkölcsi kötelezettségeink is vannak” – mondotta többek között Beke Ernő. Rövid beszédét az Isten minket úgy segéljen! szavakkal zárta, majd felkérte vitéz dr. Székely Zsoltot, az EVR főkapitányát, tartsa meg ünnepi szónoklatát.

„A kommunista múlt ideológiája napjainkban is kísért, ezért mind a csonkahonban, mind pedig nálunk, Erdélyben, de akár Felvidéken is Horthy kormányzónak – mai kifejezéssel élve – „nem jó a sajtója”. A vélemények még mindig megoszlanak, sok embernek nem tetszik, hogy mi itt ma erről beszélünk, de a kormányzó úr példája kell minket ösztönözzön, hiszen köztudott, hogy a nürnbergi perben is tanúként és nem vádlottként hallgatták ki, soha senki nem vádolta még zsidóüldözésért sem, de sajnos, a kommunista diktatúra idején a hitlerizmus, fasizmus, nácizmus és a Horthy-korszak közé egyenlőségjelet tettek” – hangsúlyozta Székely Zsolt.

A főkapitány beszéde után Beke Ernő felkérte a jelen lévő emlékezők közül a legfiatalabbat, Borcsa Zsombort, a Dr. Csiha Kálmán Református Kollégium tanulóját, hogy az erre az alkalomra választott Gyulai Pál-verset szavalja el. A rendezvény koszorúzással és himnuszaink eléneklésével ért véget. A megemlékezés a Gyűjtemények Házában folytatódott, ahol a résztvevőket Beke Ernő forralt borral és harapnivalóval kínálta meg.