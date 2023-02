Medvékről játékosan, komolyan

Melyik madár rokona a zöld küllő, miben különbözik a vadmacska a házitól? – egyebek mellett ezekre a kérdésekre kellett válaszolniuk azoknak az előkészítő, illetve első osztályos diákoknak, akik a sugásfürdői Rókavár erdei iskola pénteki foglalkozásaira jelentkeztek be. Ezúttal a medvére összpontosítanak, az év elején indított tematikus tevékenységekbe eddig négyszáz diák kapcsolódott be.

A csípős hideg ellenére a sepsiszentgyörgyi Váradi József Általános Iskolából érkező vendégek vidáman indultak az erdei iskola környékén szervezett kincsvadászatra, mely során a lombhullató erdőkre is jellemző élőlények, növények elrejtett fényképeit kellett megtalálniuk. Később az éppen futó oktatási program főszereplőjével, az európai barna medvével ismerkedtek egy átfogó kisfilm révén. Mint elhangzott, az európai medvepopuláció legszámottevőbb hányada Romániában van, a medvék szabadban akár 20–30 évig, fogságban pedig ennél hosszabb ideig is elélnek. A védettnek számító nagyvad legerősebb egyedei az erdők mélyén maradnak, míg a gyengébb medvék a lakott települések közelében vagy azon belül keresnek maguknak táplálékot, ez a tény pedig számos konfliktus forrása. A kisfilm alkotói arról is beszámoltak, mire kell vigyázni, mit érdemes tenni, ha erdőbe megyünk, hogy elkerüljük a találkozást a medvével, de arra az esetre is tanáccsal szolgáltak, ha mégsem sikerül megelőzni, hogy ember és medve szembekerüljön egymással.

A programot kézműves-foglalkozás zárta, a diákok Ferencz Mária Gyöngyvér és Tollvaj Katalin óvónők segítségével medvét mintázó hűtőmágnest készítettek. Csibi-Duka István, az erdei iskola vezetője lapunknak elmondta, a váradis diákokkal együtt eddig mintegy 400 tanuló kapcsolódott be az év elején indított és márciusig tartó medvés programjukba, s a következő időszakra bejelentkezett érdeklődők száma alapján várhatóan hatszázan ismerkednek meg behatóbban a vidékünkön is gyakran felbukkanó nagyvaddal.