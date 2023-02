Szöllősi Mátyás: Nietzsche

Nem volt csatorna, miben bent ragadt volna a legkönnyebb emberi nedv, mely egyúttal a legfájdalmasabb is. Ezzel teltek be napjaim.

A hangokra sokáig nem figyeltem.

A játék fontossága némi frázis volt csupán.

A kéz csak eszközként előttem évekig –

biztos alap támaszkodáshoz.

Végül nem is a nyelv hozta meg a sikert,

inkább egy mozdulat egyszerűsége.

Közöny nem kergethetett el

egyetlenegy tekintetet sem.

Szomorúság nem létezett, csak ráhagyatkozás

arcaimra. A szemek mereven, a rögzítés kín.

A döbbenet lesz gyilkosa a zajnak,

néha hallhatod te is, ha figyelsz.

Azt sem lehetne mondani,

hazudtam – legfeljebb, hogy hallgatásom

jókor érkezett. Sokan nem tudják,

töprengésük mérgezett nyíl, hegyes,

akár a tekintet, ami kikényszeríti.

Máshogy nem is, negédes álom volt,

amelyre vágytak, de pusztításom

elűzött minden manírt,

ami a kétkedésnek alapja lehet.

Brutális színházat emeltem.

Véres kezet mutattam föl –

holott csak elbeszéltem

mindannyiunkra érvényes történeted.

Szöllősi Mátyás író, költő, fotográfus (Budapest)

1984-ben született Budapesten, 2010-ben végzett a Károli Gáspár Református Egyetemen.

2005 óta publikál, 2010-ben jelent meg első, Aktív kórterem című verseskötete. Első prózai munkájával, a Váltóáram című elbeszéléskötettel 2017-ben elnyerte a legjobb első prózakötetnek járó Margó-díjat. Simon Péter című első regénye 2018-ban jelent meg.

A kritikák prózáját Mészöly Miklóshoz és Alfred Hitchcock filmnyelvéhez is hasonlították már, és költészetében is kiemelték hajlamát a lírai epikára.

Műveit angol, horvát és német nyelvre fordították. Munkáját már fotóriporterként is több díjjal elismerték.

Kötetei: Aktív kórterem (versek, 2010); Állapotok – negyvenöt töredék (versek, 2011); Váltóáram (elbeszélések, 2016); Budapest Katalógus (fotóalbum, 2017); Simon Péter (regény, 2018); Illegál (két kisregény, 2020); Szabad (válogatott és új versek, 2022). Előkészületben: Fóbia (regény)

Irodalmi díjai: Mozgó Világ-nívódíj (2008); Margó-díj (2017); Látó-díj (2017)