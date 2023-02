A Sepsi OSK tavaly szeptemberben az FC Botoșani elleni mérkőzésen története legnagyobb különbségű győzelmét aratta a román első osztályban, míg a moldvai alakulat a legnagyobb különbségű élvonalbeli vereségét szenvedte el. A két csapat ma tizenhetedszer mérkőzik meg, öt döntetlen mellett négyszer a székelyföldi, hétszer a moldovai együttes örülhetett. 2023-ban Cristiano Bergodi legénysége egyszer kikapott, kétszer remizett, illetve az FC U Craiova elleni találkozón történtek miatt három pontot utólag, a zöldasztalnál kapott meg. A Flavius Stoican irányította gárda az idei évet három sikerrel kezdte, az előző fordulóban viszont az Aradi UTA megszakította a győzelmi sorozatát. A táblázatban hét pont az előnye a hatodik sepsiszentgyörgyi alakulatnak a tizedik moldovai együttes előtt. A Sepsi OSK támadásban és védekezésben is hatékonyabb mutatókkal rendelkezik mai riválisánál, ugyanis az eddigi játéknapokon 41-szer volt eredményes és 23 gólt kapott, míg az FC Boto­șani 26 találatot jegyzett, az ellenfelei pedig 37-szer köszöntek be.

„Újabb nehéz mérkőzésre számítok, olyan csapattal játszunk, amely bár az előző fordulóban kikapott, azt megelőzően három találkozót megnyert. Soron következő ellenfelünk agresszíven játszik, ezt nevezhetnénk Flavius Stoican vezetőedző névjegyének is. Minden tőlünk telhetőt meg kell tennünk annak érdekében, hogy győzzünk. Egyre közelebb vagyunk az alapszakasz végéhez, így minden pontra szükségünk van a felsőházi rájátszásba jutáshoz, akárcsak a közvetlen riválisainknak, akik szintén próbálkoznak a hatodik hely megszerzésével. A Mioveni és a Târgoviște ellen négy pontot vesztettünk, így saját magunkat hoztuk nehéz helyzetbe. Nem mellesleg három olyan meccsünk van még hátra, amelyen a bajnoki címért küzdő együttesekkel játszunk. Az FC Farul és az FCSB vendégeként, valamint hazai pályán a Kolozsvári CFR ellen is pályára kell lépnünk. Továbbra is keretgondokkal küzdünk, vélhetően a kezdő tizenegyben is lesznek változások, ettől eltekintve versenyképes csapatunk van” – nyilatkozta Cristiano Bergodi vezetőedző.

Eddigi eredmények, 26. forduló: Chindia Târgoviște–Kolozsvári Universitatea 2–2 (gólszerzők: Neguț 64. – tizenegyesből, Boldor 90+5., illetve Thiam 44., Gomes 51.), Mioveni–FC Rapid 0–0, FC Hermannstadt–Aradi UTA 0–0, FC Farul Constanța–FC Petrolul 2–0 (gsz.: Munteanu 28., Alibec 57. – tizenegyesből), Kolozsvári CFR–FC Argeș 3–1 (gsz.: Deac 2., Janga 25., Krasniqi 90+4., illetve Kolinger 61. – öngól).