A Kossuth téren tart szentmisét a pápa

Erdő Péter ismertette: húszezer ülőhelyet tudnak biztosítani a Kossuth téren, de állva és a környező utcákban összesen több száz ezer ember is részt tud venni majd a pápai szentmisén. „Várjuk a híveket, zarándokokat határon innen és túlról” – mondta a bíboros, és reményét fejezte ki, hogy a „szélesebb rétegekhez is eljut” a pápai szentmise örömhíre. Erdő Péter szólt arról is: a pápalátogatás második napján, szombat este a Papp László Sportarénában Ferenc pápa körülbelül 15 ezer fiatallal találkozik majd. Egyházmegyénként fognak érkezni a katolikus iskolák és egyéb közösségek delegációi. A püspöki konferencia a héten beszéli meg, hogy melyik egyházmegyéből hány fiatal vehet részt az eseményen.

Erdő Péter elmondta, a Szent István-bazilikában és a Rózsák téri Szent Erzsébet-templomban tartott találkozókon a templomok befogadóképessége miatt korlátozott lesz a résztvevők száma, de a templomok előtti téren kivetítőn követni lehet majd az eseményeket. Amikor pedig Ferenc pápa kilép a templomból, ha nem is lehet majd személyesen beszélgetni vele, valamilyen formában itt is lehetőségük lesz a híveknek személyesen üdvözölni őt.

A bíboros a fiataloktól és minden hívőtől azt kérte, készülve a találkozóra, minden szentmise végén közösen kérjék Isten kegyelmét, hogy a Szentatya látogatása „valóban lelki megújulás forrása legyen”. Ehhez a püspöki konferencia kiad egy imádságot is – tette hozzá.

A bíboros kiemelte: a fiatalokat különösen hívják a szombat esti találkozóra a Szentatyával a Papp László Sportarénába és a vasárnap délelőtti Kossuth téri szentmisére. Az ő felkészülésük fontos eleme, hogy az idei nagyböjtöt és húsvét ünnepét „komoly figyelemmel és lelkiséggel éljék át”, hogy ezzel az élménnyel megerősödve találkozhassanak Ferenc pápával – tette hozzá Erdő Péter.