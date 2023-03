Megkeresésünkre Tóth-Birtan Csaba alpolgármester elmondta, tavaly nyáron arról volt szó, hogy a kivitelező, a Kovászna Megye Tanácsa alárendeltségében működő megyei út- és hídépítő vállalat már 2022 őszén nekilát azoknak a munkálatoknak, amelyekhez nincs szükség a járműforgalom elterelésére, útlezárásra. Közben a vállalat meggondolta magát, ennek ellenére az önkormányzat megszervezte a helyszín­átadási szemlét, összehívták az összes érintett felet, így a közszolgáltatásokat biztosító vállalatokat is. Az áramszolgáltató képviselője ezen a találkozón szóba hozta a légvezetéket, mely a híd park felőli oldalán az átkelőn van végigvezetve. A vállalat által a munkálatok előzetes jóváhagyásáról kibocsátott engedélyben nem szerepelt, hogy ezt el kellene téríteni, viszont a helyszín­átadási szemle során a képviselőjük már ezt közölte. Az eltérítéshez meg kell rendelni a tervet, amelyet a szolgáltatónak jóvá kell hagynia, majd valamelyik ilyen munkálatokat végző kivitelezőnek ki kell adni a munkát. Az alpolgármester szerint a folyamatot elindították, viszont magát a felújítást ez nem befolyásolja, hiszen a munkakezdéssel mindenképp megvárják a vakációt.

Tóth-Birtan Csaba szerint eddig is egyértelmű volt, hogy a munkálatok java részét csak úgy lehet elvégezni, ha elterelik a járműforgalmat, ehhez pedig a rendőrség közlekedésrendészeti osztályának hozzájárulása kell. Amint arról múlt év augusztusában beszámoltunk, az önkormányzat úgy tervezte, hogy az engedélyt szeptemberig megszerzik és a kivitelező nekiláthat. Végül úgy döntöttek: halasztják az engedély kiváltását, mivel a tanév ideje alatt a forgalomelterelés túl sok bonyodalommal járt volna. Az elöljáró szerint a vakáció ideje alatt sem lesz egyszerű a helyzet, mivel a város több jelentősebb utcájában zajlanak majd munkálatok (az általános mobilitási terv részeként is, például a Gyár és a Stadion utcában), és ezek esetében is időszakos forgalomelterelés lesz.

Mint ismert, a híd rendbetétele már 2019 óta szerepel az önkormányzat tervei között, az év novemberében jóvá is hagyták a munkálatok műszaki és gazdasági mutatóit, majd hosszabb ideig nem sikerült kivitelezőt találni. Három közbeszerzési eljárást folytattak le, de eredménytelenül. Tavaly májusban végül sikerült megtalálni a kivitelezőt, és az akkori elképzelés szerint a társaság már júniusban nekilátott volna, különböző okok miatt azonban erre végül mégsem került sor. A hidat egy év alatt kellene rendbe tenni, az önkormányzat az Anghel Saligny-program keretében kormánytámogatást kapott a beruházásra (eredetileg saját forrásokból szándékoztak megoldani a finanszírozást), a szerződésben foglalt érték 2,7 millió lej, de ez várhatóan magasabb lesz, mivel az árak folyamatosan növekedtek.

Az utóbbi évek során a híd több alkalommal is megsérült az időről időre odatévedt túl magas járművek miatt, amelyek pár helyen kicsorbították a betont, a vasrudak a felszínre kerültek, megrozsdáztak, egy részüket el is kellett távolítani. A korlátok is előrehaladottan rossz állapotban vannak, a műszaki vizsgálat során pedig az is kiderült, hogy a teljes szerkezet megérett a felújításra.