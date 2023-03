Tudástár Kézdivásárhelyen

Felnövekvő tehetségeink címmel Furus Ábel, Kertész Júlia és Török Ákos tart előadóestet március 9-én, csütörtökön 18 órától a kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház nagytermében. Meghívott vendégek: Szőcs Botond (zongora), Mădălina Bourceanu (ének), Filip Zsombor (gitár), Csoma Attila (tuba). Belépés regisztráció alapján (0730 600 279).

Tánc

A HÁROMSZÉK TÁNCEGYÜTTES ma 11 és 13.15 órától Tánckincs című előadását szervezett csoportoknak játssza a Háromszék Tánc­stúdióban.

Kiállítás

KIÁLLÍTÁSMEGNYITÓ KOVÁSZNÁN. Március 10-én, pénteken 18 órakor a Kovásznai Művelődési Ház kiállítótermében megnyitják Para Mária Metaforák című textilkiállítását. Megnyitóbeszédet mond Gazda József mű­kritikus. Közreműködnek: Bibó Balázs, Demes Judit és Somodi Ágota diákok (Kőrösi Csoma Sándor Líceum). Házigazda: Konnát Rita kulturális referens.

Mozi

A sepsisszentgyörgyi Művész mozi műsorán ma: 16.30-tól A Hangya és a Darázs: Kvantumánia (magyarul beszélő) és 18 órától román feliratos, 18.45-től Az ember, akit Ottónak hívnak (román feliratos), 20.30-tól Ramón (román akcióvígjáték), 21 órától Eltűnt (román feliratos).

Hitvilág

TÁMOGATÓCSOPORT. Szenvedélybetegeket és hozzátartozóikat várják ma 18 és 20 óra között Sepsiszentgyörgyön a Szemerjai Református Egyházközség könyvtártermébe.

HITERŐSÍTŐ IMAHÉT. „Tanuljatok meg jót cselekedni, törekedjetek igazságra.” (Ézs. 1,17) A Kálnoki Unitárius Egyházközség hiterősítő imahetet tart péntekig a templomban naponta 17.30 órától. Meghívott lelkészek: ma Fekete Levente unitárius lelkész – Nagyajta, szerdán Tőkés Lóránd unitárius lelkész – Oklánd. ♦ A sepsiszentgyörgyi unitárius templomban hiterősítő istentiszteletek 18 órától: csütörtökön prédikál Bartha Pál Aba sepsiszentkirályi unitárius lelkész, pénteken prédikál Csécs Márton Lőrinc torockói unitárius lelkész, esperes, fellép a Kriza János Unitárius Vegyes Dalárda Karácsony Gabriella karnagy vezényletével, szombaton prédikál Márton Edit kökösi unitárius lelkész.

FELESÉGEK, ÉDESANYÁK LELKI HÉTVÉGÉJE. Március 17–18-án szervezik meg a feleségek, édesanyák lelki hétvégéjét a csíksomlyói Jakab Antal Házban. Az idei téma: Szabadon dönteni. Örömmel élni. Szeretettel szolgálni. A témában való elmélyülést Péter Júlia (Székelyudvarhely), Bartis Kinga (Gyergyószentmiklós), István Editke (Csíkbánfalva), Kertész Marika (Kézdivásárhely) és Lőrincz Erika (Korond) segíti, amit kiscsoportos beszélgetésekkel, szentmisével, szentség­imádással tesznek teljessé. A csíksomlyói Jakab Antal Házban a résztvevők teljes ellátást igényelhetnek. Regisztrálni és további információkat kérni a csalad.ro oldalon közzétett elérhetőségek egyikén lehet.

Nőnapi zenés előadás Sepsiszentgyörgyön

A nő dicsérete címmel mutat be műsort Kolcsár József színművész, Kertész János (zongora) és fia, Kertész Huba (gitár) március 8-án 18 órától Sepsiszentgyörgyön a Bod Péter Megyei Könyvtár Gábor Áron-termében. A résztvevők között értékes nyereményeket sorsolnak ki. A rendezvény szervezője a háromszéki RMDSZ.

Zene

NŐNAPI KONCERT. Március 8-án, szerdán 19 órától rendkívüli kamarazene-koncertre kerül sor Sepsiszentgyörgyön az Árkosi Kulturális Központban (Zeneház, Olt utca 6. sz.). Fellépnek: Camelia Bărbuță (szoprán) és George Rizea (zongora). A koncertet a zeneszerető hölgyeknek dedikálja a két művész. Műsoron: Scarlatti, Giordani, Händel, Gluck, Schubert, Verdi, Massenet, Donaudy, Ovalle, Poulenc, Lehár és Bixio liedjei. A helyek száma korlátozott, jegyeket előre is meg lehet vásárolni a központ székhelyén 9–15 óráig (telefon: 0267 373 651). Egy jegy ára 20 lej.

ÜNNEPI HANGVERSENY. Közismert zeneművek különleges hangzásvilágú feldolgozásával várja a Classical Singers Symphonic együttes az érdeklődő közönséget március 15-én 19 órától a sepsiszentgyörgyi Tamási Áron Színházba. A koncertre a március 15-i ünnepi rendezvénysorozat részeként kerül sor. Hangszerelés, karmester: Opra Balázs József. Az ünnepi hangversenyre jegyeket 30, illetve kedvezményesen 15 lejért a városi kulturális szervezőirodában (Szabadság tér 1. szám), valamint az eventim.ro oldalon lehet vásárolni.

Röviden

SZORGOS KEZEK. A sepsiszentgyörgyi Szent József-plébánia könyvtárában ma 15 órától kézműves-népművészeti tevékenységre (hímzés, kötés, horgolás) várja az érdeklődőket a Szorgos Kezek Díszítőművészeti Szakkör.

NŐNAPI KÉZMŰVES VÁSÁR. Kézművesek kínálják színes, választékban gazdag portékáikat ma és szerdán 14–20 óráig a sepsiszentgyörgyi Szimplában.

HUMORPINCE ÉS CSEREBERE KLUB. A gyűjtőket szerdán 16 órától a Cserebere Klubba, a humorkedvelőket, kikapcsolódni vágyókat 18 órától a Humorpincébe várják a sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban.

A SZÍVBETEGEK SEPSISZENTGYÖRGYI EGYESÜLETE gyűlést tart március 9-én, csütörtökön 17 órától a Gyermekjogvédelem épületében.

Ügyelet

GYÓGYSZERTÁR. Sepsiszentgyörgyön ma 20–6 óráig a Bánki Donát utcai Catena (telefon: 0367 804 709), Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár a szolgálatos.

FOGÁSZAT. Sepsiszentgyörgyön egész héten 9–12 óráig a Sport utca 3. szám, 1/I/1. cím alatti Oral Care rendelőben fogadják a sürgősségi eseteket (0267 708 465). Gyermekfogászati ügyeletet a hét minden napján a Lázár Mihály utca 3. szám alatti Sepsi Centrum Dentalnál tartanak (telefon: 0740 092 561).

Megejelent

A márciusi Korunk témája: Határ/helyzet/jelenség. A lapszám olyan jelenségeket tár fel, amelyek határon helyezkednek el: fizikai, időbeli vagy mentális peremvidéken. A határok kérdése izgalmas téma, ezért a legrégebbi korok óra kísértette az emberiséget: mi lehet a határokon túl? A határ fogalma a humán és a természettudományokban is felmerül, így a lapszám szerzői sokféle területről érkeztek. Guld Ádám a legújabb online kommunikációs jelenségeket elemzi, Tőkés Gyöngyvér és Fosztó László a kirekesztés formáiról ír: a digitális kirekesztés, illetve az etnikai szegregáció kérdéséről. Vákár Zsanett a történelem határhelyzeteit járja körül az örmények elleni genocídium kapcsán. Balázsi Gábor, illetve Mérő László és Póka Tünde tanulmányai is a határokat közelítik meg, több szempontból is. Előbbi az evolúciót meghatározó korszakhatárokat vizsgálja, míg utóbbi a véletlen fogalmán keresztül jut izgalmas következtetésekre. Kotta Ibolya tanulmánya a pszichológia területén értekezik arról, hogy minként hat ránk a bizonytalanság.

A Korunk legfrissebb lapszáma kapható a Háromszék lapárudáiban, a folyóirat megrendelhető a szerkesztőségben, Sepsiszentgyörgyön a Mihai Viteazul tér 2. szám alatt.